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方便輪椅族上下月台樓梯 竹市府與台鐵合作設爬梯機
新竹火車站第2月台老舊電梯正進行更新，為方便身障者上下樓梯，新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機，輪椅族5分鐘就能順暢下樓梯，即日上午5點至晚上10點列車通行時間，有需要的身障朋友可洽站務人員，就有專人服務。
市長林智堅今天到新竹火車站訪視這項設施並與站方宣布啟動這項服務，林智堅說，市府與台鐵密切合作，從過去改造新竹轉運站、整建前後站地下道、站前廣場、廁所，到近日站內指標美化更新，這次接獲身障朋友需求，迅速設置爬梯機提供服務，因為「有愛、無礙」。
林智堅指出，市府與台鐵合作針對身障朋友、長輩與行動不便的輪椅族，推出「陪你爬樓梯」的暖心服務，透過爬梯機與專業人員操作，5分鐘內即可完成下樓到第2月台，讓身障朋友更方便搭車。
市府社會處指出，平台式履帶爬梯機是機動式無障礙設施，不需固定安裝在階梯上，安全、便利可用於各大型公共場合的樓梯，可容納手推或電動等各式輪椅的需求，能承載230公斤重物，可以穩定於階梯上下升降。
市府交通處指出，新竹火車站第2月台電梯預定10月31日完工，啟用前將提供爬梯機服務身障朋友，有需求的民眾可洽站務人員提供服務。
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