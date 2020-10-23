快訊

誰辯贏美國辯論完結篇？川普慢熱但「意外正常」錯過啥絕招

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨省千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方便輪椅族上下月台樓梯 竹市府與台鐵合作設爬梯機

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅（右）到新竹火車站訪視平台式履帶爬梯機設施，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供
新竹市長林智堅（右）到新竹火車站訪視平台式履帶爬梯機設施，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供

新竹火車站第2月台老舊電梯正進行更新，為方便身障者上下樓梯，新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機，輪椅族5分鐘就能順暢下樓梯，即日上午5點至晚上10點列車通行時間，有需要的身障朋友可洽站務人員，就有專人服務。

市長林智堅今天到新竹火車站訪視這項設施並與站方宣布啟動這項服務，林智堅說，市府與台鐵密切合作，從過去改造新竹轉運站、整建前後站地下道、站前廣場、廁所，到近日站內指標美化更新，這次接獲身障朋友需求，迅速設置爬梯機提供服務，因為「有愛、無礙」。

林智堅指出，市府與台鐵合作針對身障朋友、長輩與行動不便的輪椅族，推出「陪你爬樓梯」的暖心服務，透過爬梯機與專業人員操作，5分鐘內即可完成下樓到第2月台，讓身障朋友更方便搭車。

市府社會處指出，平台式履帶爬梯機是機動式無障礙設施，不需固定安裝在階梯上，安全、便利可用於各大型公共場合的樓梯，可容納手推或電動等各式輪椅的需求，能承載230公斤重物，可以穩定於階梯上下升降。

市府交通處指出，新竹火車站第2月台電梯預定10月31日完工，啟用前將提供爬梯機服務身障朋友，有需求的民眾可洽站務人員提供服務。

新竹市長林智堅（右）到新竹火車站訪視平台式履帶爬梯機設施，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供
新竹市長林智堅（右）到新竹火車站訪視平台式履帶爬梯機設施，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供
新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供
新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機，方便輪椅族上下第2月台樓梯。圖／市府提供

身障者 新竹 火車站

延伸閱讀

竹市公道五路打造綠蔭走廊 徐國勇：台灣道路典範

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒

竹市第一階段限水 林智堅召開水情應變會議

相關新聞

新竹縣欲打造22處特色公園 縣府前往考察北北宜公園

新竹縣推動「3年投入2億元，打造22座特色公園」政策，希望讓民眾擁有更優質公園、多元遊戲場空間，第一波改造竹北市4處及芎...

桃園過嶺國中建活動中心、幼兒園　滿足地方育兒需求　　

中壢區過嶺國中為桃園市空手道重點發展學校，歷年培育出多數優秀選手，在全國比賽及參與國際賽事中大放異彩，桃市府耗資約1億6...

方便輪椅族上下月台樓梯 竹市府與台鐵合作設爬梯機

新竹火車站第2月台老舊電梯正進行更新，為方便身障者上下樓梯，新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機，輪椅族5分鐘就能順...

新湖國小直笛團快閃演出 驚艷高鐵新竹站往來旅客

曾獲新竹縣音樂比賽直笛合奏優等佳績的新湖國小直笛團37位同學，今日上午在高鐵新竹站大廳快閃演出2首古典曲目，節奏輕鬆的直...

新竹縣秋遊玩樂攻略 稻草故事屋、討糖野餐趴接續登場

新竹縣新瓦屋客家文化保存區24日及25日周末將有多場藝文活動舉辦，縣府文化局辦理「2020新瓦屋耕讀生活趣」系列活動，將...

石門過嶺工作站未停灌無補償 蔡昇甫：可繳公糧

水情嚴峻，桃竹苗約1.9萬公頃田地停灌，水稻每公頃由農委會補助14萬元。今天桃園進行抗旱會議，農田水利署石門管理處代表反...

鄭文燦籲：桃園游泳池、三溫暖自主節水 先減量5到10%

石門水庫雖因停灌加上降雨蓄水率止跌回升來到47.1%，不過桃園市長鄭文燦今天在市府主持抗旱會議，依舊強調各項抗旱整備措施...

104歲醫師奶奶 台日行醫70年

新竹市104歲人瑞李佳音活過一世紀，曾考上東京女子醫大，在台灣、日本行醫70餘年，主動替經濟弱勢民眾免費醫療；林智堅昨天...

少一球扣押學生證 學校挨轟

桃園市一所國中本月中旬某班因體育課少了一顆排球，學校竟要求體育股長抵押學生證待找到球為止，因他的學生證有悠遊卡功能，影響...

關西數位中心 課程接地氣夯

新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響，課程推動緩慢，疫情趨緩後，學員踴躍參與，...

校園周邊50公尺 桃禁設娃娃機

桃園市自助選物販賣事業管理自治條例本月8日施行，其中規定中小學周邊50公尺內不得設置娃娃機台，全市有75家不符規定。有業...

苗栗老適在一起生活節 11月7日登場

苗栗縣府和各公所等今年社區營造及村落文化成果展「老適在一起生活節」，下月7日在苗栗特色館登場，有系列活動和DIY體驗活動...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。