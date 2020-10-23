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新湖國小直笛團快閃演出 驚艷高鐵新竹站往來旅客

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供
新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供

曾獲新竹縣音樂比賽直笛合奏優等佳績的新湖國小直笛團37位同學，今日上午在高鐵新竹站大廳快閃演出2首古典曲目，節奏輕鬆的直笛聲吸引許多旅客佇足聆聽，也驚艷了不少搭車旅客，在表演結束後紛紛給予熱情的掌聲；高鐵新竹站方則表示，將持續透過多元豐富的展演活動，將文化與藝術帶入，讓車站營造成可供旅客駐足欣賞表演的藝文空間。

直笛團指導老師黃依婷表示，這次快閃目的在於鼓勵孩子們透過創意表演方式，勇敢在眾人面前展現自我，激發學生自信快樂及多元學習成果。老師們希望傳授的不只是樂器技巧及音樂知識，更重要的是師生之間情感交流，同時透過音樂的學習過程，進而陶冶團員們心性，並累積同儕間的情感與相處的默契。

黃依婷老師還說，直笛旋律所展現的無窮魅力不是任何樂器可以取代，尤其直笛容易取得，入門門檻低，適合在學校推廣。直笛團成立的初衷在響應教育處推廣「每校人手一笛」，藉由音樂的學習與觀摩，促進學生多元學習效益，期待透過音樂交流和社區緊密結合，以音樂服務社會，回饋鄉里。

高鐵新竹站長邱奕貴則表示，防疫新生活運動的展開，透過音樂傳達出的情感，總能帶給旅客無比的感動與驚喜。未來，高鐵新竹站也將持續透過多元豐富的展演活動，將文化與藝術帶入，讓車站營造成可供旅客駐足欣賞表演的藝文空間，使台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」，同時展現出台灣獨有藝文的創意與活力。

新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供
新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供
新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供
新湖國小直笛團今天上午在高鐵新竹站大廳快閃演出，吸引不少搭車旅客佇足欣賞。圖／高鐵新竹站提供

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