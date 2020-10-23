苗栗降雨少 明德水庫進水量近零旱象難解

受颱風外圍環流加上東北風影響，苗栗地區稍有降雨，但這兩天累計雨量不到10毫米，明德水庫進水量幾乎是零，旱象仍未解除，民眾仍須節約用水。

農田水利署苗栗管理處指出，苗栗地區這兩天陰雨綿綿，但截至今天上午9時，總共累計雨量僅9.9毫米，對於一般農作物而言，雨水滋潤土壤，或許稍能「解渴」，但明德水庫進水量幾乎掛零，水庫旱象絲毫未減緩。

明德水庫工作站統計資料顯示，目前水位仍處於低點51.42公尺，蓄水量為247.92萬噸，蓄水率僅20.3%，雖然目前已停止供應農業灌溉用水，但每天仍需供應工業用水8000噸、民生用水約2000餘噸，在旱象尚未解除之前，呼籲民眾節約用水。

水情拉警報，苗栗縣政府、水利署水資源局以及自來水公司等單位也共同召開旱災災害緊急應變工作會議，決議立即盤點抗旱井位置、水質、水量狀況，自來水進行減壓供水。

此外，針對全縣90處簡易自來水系統，提前準備替代水源，並由工商發展處調查各大賣場飲用包裝水存量、需求，落實推動工業區節水措施，並擬定緊急供水應變機制。

苗栗縣政府指出，苗栗、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及南岸4處水資源回收中心，皆設有回收水再利用設施，可提供民眾、公司行號及政府機關取用，但提醒民眾，回收水使用應避免與人體直接接觸，以確保安全。