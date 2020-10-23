新竹縣秋遊玩樂攻略 稻草故事屋、討糖野餐趴接續登場

新竹縣新瓦屋客家文化保存區24日及25日周末將有多場藝文活動舉辦，縣府文化局辦理「2020新瓦屋耕讀生活趣」系列活動，將舉行稻草故事屋、藝起玩美術「穿越時空來討糖」、匯客市藝文設計「秋濃意趣野餐派對」及一諾藝術推出陳明德創作個展「地平線」等活動，讓民眾在假日能享受悠閒時光。

縣長楊文科表示，新瓦屋客家文化保存區在文化局及新竹縣的藝文團隊積極推廣下，依時序節氣規畫不同主題活動，已成為大新竹地區民眾假日休憩共遊的好去處，尤其吸引許多網美、文青或親子家庭，不僅來體驗，也享受秋日悠閒時光。

稻草故事屋將在24日下午4點在水稻田生態教育園區舉行，邀請新瓦屋志工隊長劉文欽帶來「新瓦屋的花鼓隊」、「古蹟爺爺看醫生」等繪本，歡迎大小朋友自備野餐墊或小椅子，聆聽客家庄動人故事，了解花鼓慶典活動意義，學習愛護古蹟使命感；當日前50名到場的小朋友，聽完故事憑號碼牌即可獲得小禮物1份。

藝起玩美術「穿越時空來討糖」則將在24日下午1時至6時於大草坪登場，現場將布置中國風味及西洋萬聖節氛圍裝飾，結合親子變裝討糖闖關、秋濃意趣野餐派對、特色市集與大地遊戲等趣味活動。

野餐市集由藝起玩美術、匯客市藝文設計共同策畫，邀請工藝達人、創意品牌、野餐點心展售等，以及萬聖節限定DIY，教學製作萬聖節專屬小物、人體彩繪，現場還邀請到大日馬術文創園區辦理騎馬體驗、社團法人新竹縣智障福利協進會公益展售孩童手作藝術品。

「秋濃意趣野餐派對」則由匯客市藝文設計、紅瓦紫藤花園小食堂規畫主題野餐派對體驗區，推出4人餐點組合野餐餐點及野餐帳（預約報名專線：0911-253088）；親子討糖變裝闖關，將串聯園區特色店家一同狂歡，親子將組隊進入各空間進行互動遊戲，藉此更加認識新瓦屋。

一諾藝術25日起推出陳明德創作個展「地平線」，其作品多以寧靜悠遠的水平構圖，描繪藝術家心中特別有感的台灣地景，將你我印象中平凡而熟悉的日常景致，呈現出獨有韻味的台灣「慢風景」，展期至12月31日止。