石門過嶺工作站未停灌無補償 蔡昇甫：可繳公糧

水情嚴峻，桃竹苗約1.9萬公頃田地停灌，水稻每公頃由農委會補助14萬元。今天桃園進行抗旱會議，農田水利署石門管理處代表反映過嶺工作站因使用老街溪河川水源，由於未納入停灌範圍沒有補償，是否可繳公糧？農田水利署長蔡昇甫說，非停灌區者原本公糧收購、農業保險都繼續，政府對停灌區、非停灌區農民是「同等照顧」。

農委會宣布二期作物停灌，桃竹苗地區受補償的水稻面積約1.3萬公頃，其它作物約0.6公頃，其中水稻每公頃補助14萬元，其它雜糧及非水稻作物補償標準也已公布，凡實際耕作者皆可至農田水利署桃園管理處、石門管理處申請，申請時間皆至30日。

農田水利署桃園管理處、石門管理處今天都派代表參與桃園市抗旱會議，桃園管理處轄管除了新北2個工作站沒列入停灌範圍，其餘都有列入停灌，至於石門管理處目前仍有過嶺工作站持續供灌，是因取自老街溪河水引灌，並執行輪灌制度調配，不過有小組長與會員反映因未停灌沒有補償，是否仍可繳公糧？

蔡昇甫說明，這次若是在停灌區域內，相關作物都有補償，若沒有在停灌範圍內，一定要供水到作物生長完成，也可以繳公糧，停灌區內作物就不能繳公糧，這非常清楚，強調兩邊農民都照顧到。

蔡進一步說明，停灌區內提供補償，是為了農民生計穩定，至於非停灌區公糧收購、農業保險都繼續，也是為了讓農民收益與生計都穩定，「停灌與非停灌區農民是同等照顧」，並提及今年面臨最大旱災，今天參與桃園抗旱會議，完整感受到各行各業都節約用水，全民共體時艱，工業與民生都配合節水，並無所謂農業比較弱勢的說法。