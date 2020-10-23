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健行好棒盃秋季飲品創意賽　吸引餐旅學生競技

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
健行好棒盃吸引許多餐飲科系學生參賽。圖／健行科大提供
健行好棒盃吸引許多餐飲科系學生參賽。圖／健行科大提供

受新冠肺炎疫情影響，原訂五月舉辦的第八屆「2020健行好棒盃」，改於10月21日以「秋季賽」形式，在健行科大民設大樓登場。今年競賽項目為「創意拉花拿鐵」與「飲品立體雕花」，賽事雖然縮小，主辦單位采盟文教基金會仍大力支持參賽選手。

開幕式特別邀請業界人士參與，古華花園大飯店協理林協理致詞表示，競賽也是學習的過程，勉勵選手享受比賽，相互觀摩，領悟競賽的意義。健行科大民生與設計學院長楊志德也鼓勵在場選手們，透過比賽提升自己的專業能力，也能推廣咖啡文化，促進產業深化。

此次獲大專組「創意拉花拿鐵」冠軍的是嘉南藥理大學梁其盛，大專組「飲品立體雕花」冠軍的是大葉大學王葦敏。取得高中職組「創意拉花拿鐵」冠軍的是城市科技大學五專部呂偉豪，高中職組「飲品立體雕花」則由永平工商王薇晴奪冠。賽事協辦單位健行科技大學餐旅系，學生也有優異表現，在飲品立體雕花大專組方面，學生鍾思妍獲得亞軍、黃芸芊獲得季軍；在創意拉花拿鐵大專組，由簡靖庭獲得季軍。

餐旅系主任楊舒涵表示，健行好棒盃已成為台灣具指標性的餐旅技能競賽平台。待疫情趨緩後，明年賽事將邀請法國、義大利、日本等國際餐飲專業人士來台擔任評審，希望透過專業的指導，讓參賽學生能在國際化的品評中，提升餐旅技能與視野。

拉花 疫情

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