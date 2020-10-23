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鄭文燦籲：桃園游泳池、三溫暖自主節水 先減量5到10%

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天在市府主持抗旱會議，請局處宣導轄內三溫暖、游泳池先行自主節水，希望減量5到10%。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天在市府主持抗旱會議，請局處宣導轄內三溫暖、游泳池先行自主節水，希望減量5到10%。記者張裕珍／攝影

石門水庫雖因停灌加上降雨蓄水率止跌回升來到47.1%，不過桃園市長鄭文燦今天在市府主持抗旱會議，依舊強調各項抗旱整備措施，特別提及目前桃園水情燈號為黃燈，請局處宣導轄內三溫暖、游泳池先行自主節水，希望減量5到10%，橙燈減少供水20%、紅燈則要停業，各行各業配合節約，「少用一點，石門水庫就會降慢一點！」

台灣今年面臨56年來首次無颱風侵台的嚴峻旱象，桃園市政府今召開第2次抗旱應變會議，由鄭文燦親自主持，農委會農田水利署長蔡昇甫、經濟部水利署副署長鍾朝恭等人與會，北水局、台水第二區管理處、桃園12處工業區服務中心也受邀參與商討。

抗旱會議提及抗旱水井整備、埤塘供水淨水場、農業停灌措施等最新情形，另為加強節水教育宣導，教育局已在前天函請各級學校停止非急用或非必要的自來水使用，並要求用水設備加裝省水裝置或換裝省水器材，以提供適量用水量，節水同時兼顧學生防疫清潔需求。

至於游泳池、三溫暖、水療業者等原本規畫是在橙燈階段，才會要求減量2成用水，不過，鍾朝恭認為為避免未來水情持續不理想，希望相關業者能先減少用水，提議盡量先省水5到10%，鄭文燦認同並在會中裁示，目前要求游泳池、三溫暖相關業者「先請自主節水」，希望減量5到10%，橙燈則減供20%，紅燈則要停止營運。

「讓廠商有面對最壞狀況的準備」，鄭文燦認為，少用一點水，石門水庫水位就能降慢一點，讓業者有未來一定會限水的心理準備。

工業區代表今天也在抗旱會議上報告，已在9月28日針對工業區內用水大戶要求節水5%，用水大戶意即100CMD（立方公尺／日）以上規模者，若沒達到節水要求，將會進場進行用水輔導。

依據水情資訊，石門水庫目前水位為229.91公尺，蓄水量為9300萬噸，蓄水率47.1%，距離滿水位245公尺仍差16公尺，不過蓄水因為停灌措施執行後，已有增加870萬噸水量。

桃園市長鄭文燦（中）今天在市府主持抗旱會議，請局處宣導轄內三溫暖、游泳池先行自主節水，希望減量5到10%。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今天在市府主持抗旱會議，請局處宣導轄內三溫暖、游泳池先行自主節水，希望減量5到10%。記者張裕珍／攝影

石門水庫 抗旱 鄭文燦

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