消費爭議居高不下 桃市找網紅拍片宣導聰明消費

桃園市政府消費者服務中心今年因疫情緣故，迄今受理消費爭議達6690件，已比去年一整年度6110件還要多，市府有鑒於近年瘦身美容、補習及線上遊戲等3類消費爭議居高不下，且消費者以年輕人居多，找來網紅陳彥婷與布萊克薛薛合作拍攝的3部聰明消費宣導影片，內容輕鬆詼諧，希望年輕人都能透過宣導案例提高警覺，影片今上線。

市府秘書長黃治峯說，桃園歷年消費爭議類型以金額較大的房屋、車輛類最多，今年因受疫情影響，則以航空運輸如機票退票改票、旅遊住宿如旅遊行程、飯店住宿解約退費2大類最多，不過分析近年消費爭議，仍以瘦身美容、補習及線上遊戲3類居多。

3部聰明消費宣導影片，由2名網紅擔綱主角，趣味演出消費爭議過程。在「無預期推銷之花『容』失色」影片中，薛薛於逛街時被彥婷招攬協助填問卷，卻被推銷買了過量的美容產品，事後想退費卻因產品已拆封被拒絕。影片最後提醒消費者購買美容產品，應先確認產品是否符合需求，且需考量經濟能力，勿被行銷話術沖昏頭。

黃治峯說，雖然消費者保護法規定，有消費爭議可以向消費者服務中心或消保官申訴，但「事後救濟不如事前預防」，消費前多了解各類消費應注意事項，聰明消費，才能提升消費生活品質。