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桃園周末大溪豆干節、乙未客家戰役歷史文化活動別錯過

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「大房豆干」第四代傳人黃建嘉是大溪豆干節多項特色活動重要推手。記者鄭國樑／攝影
「大房豆干」第四代傳人黃建嘉是大溪豆干節多項特色活動重要推手。記者鄭國樑／攝影

桃園周六日重量級藝文活動有2020乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭活動，24日在平鎮舉行，介紹客庄先民英勇抗戰的輝煌事蹟，感受先烈保鄉衛土的壯志情懷，並藉活動宣布平鎮區推動國際安全社區認證正式啟動。

另外，大溪豆干節周六登場為期2周，當中4天假日的（24、25、31、11月1日）在大溪中正公園推出豆食百珍、百年豆腐宴、食藝米其林、百年好藝4大亮點主題。周六（24日）開幕活動「豆食百珍」結合諺語「吃豆干做大官」，展示上百種豆類美食，分享特色豆食小點「烤福來」。

25日「百年豆腐宴」，邀請日籍廚師採用大溪食材製作「京都豆腐宴」，不出國能嘗道地的京都豆腐宴。活動現場DIY豆腐、品抹茶需線上報名已有3000多人登記，要抽出60個名額。

客家局、平鎮區公所今天宣傳24日乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭活動，總計規畫一系7階段活動關卡，包括義民軍成立、客家義軍民游擊戰、後勤糧草補給支援、日軍無差別掃蕩、義民軍戰線大挪移、克服險峻以及乙未戰役傳說真人實境RPG VR射擊體驗遊戲，透過活動參與體驗從軍抗戰、保鄉衛土的義勇精神。

客家事務局代理局長戴興達說，平鎮戰祭為2020客庄12大節慶的活動之一，每年都會不斷創新求變，除了加深民眾對於乙未戰爭歷史的印象，了解先人英勇抗戰不屈不撓外的精神，也運用在地獨有的歷史文化資產創造特色，同時提升觀光效益。

乙未客家戰役文化季現場另有野餐音樂會，邀請在地知名團體「神棍樂團」、新生代男神「鼓鼓」等藝人表演、啦啦隊演出與多個抽獎。除此之外，還特別安排小朋友最愛的蘋果兒童劇團演出「龍騎士」劇碼，讓高達3、4公尺的魔龍帶著大朋友與小朋友震撼體驗2020乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭的熱血精神。

更多活動可以上官網查詢。

客家事務局、平鎮區公所今天宣傳24日乙未客家戰役活動。圖／桃園市客家事務局提供
客家事務局、平鎮區公所今天宣傳24日乙未客家戰役活動。圖／桃園市客家事務局提供

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