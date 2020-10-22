桃商圈亮點店家改造 老咖啡廳變文青網美店

為活化地方商圈特色，桃園市經發局今年透過商圈亮點行銷輔導計畫，辦理「店面的華麗轉身×店家改造」，並首次推動的「商圈星級友善店家認證」，盼透過打造店家亮點，帶動整體商圈經濟復甦。

其中，位在中壢的「陽台咖啡2號店」已開業8年，業者表示，過去因店內收藏擺設、動線凌亂、店面外觀不起眼，始終是間只有老顧客才會光顧的口碑小店，經動線、空間感優化，於店內打上暖黃色燈光，並重塑店面外觀及招牌，打造為類似日本「藍瓶咖啡」的日式文青風咖啡廳，吸引許新客人光顧，尤其「網美」最愛來，來客數增加了約2成。

還有桃園區「豪華少爺西服」位於舊城區中，現為二代接班，店面風格轉為輕英倫風，復興傳統產業，更能吸引年輕人駐足；「八番居酒屋」本次運用大量木質材料優化外觀，將廚房後推，使用餐區的空間擴大，提升用餐環境舒適度，重新塑造日式簡約風潮。

經發局表示，今年共輔導10間店家進行改造，依據各店家背景故事、特色商品、服務和實際需求，導入專業團隊，打造品牌形象、空間優化再造，從中亦輔導店家提升消費友善服務、導入行動支付等，並搭配紀錄成果影片呈現各店家一點一滴的改造故事。