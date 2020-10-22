桃園夾娃娃機店不減反增 每月娛樂稅收426萬元

桃園市政府地方稅務局7到9月份展開娛樂稅籍清查作業，最大宗仍是以娛樂性選物販賣機業也就是俗稱的夾娃娃機店為主，截至9月底達1049家、2萬6200台，比去年同期要多，不過今年受到疫情影響，4到6月祭出娛樂稅減免30%措施，娛樂稅收略為減少，但下半年稅收有明顯回升，桃園整年度娛樂稅是否低於去年2.4億元，仍待觀察。

桃園地稅局每年展開為期3個月的娛樂稅稅籍實地清查，凡是提供各種娛樂設施或娛樂活動供人娛樂之營業人，包括電影院、高爾夫球場、高爾夫練習場、舞廳舞場、卡拉OK、KTV、網咖、電玩、具娛樂性之選物販賣機、電動搖搖馬等行業皆為清查對象。

地稅局指出，3個月實地清查結果出爐，有209家增加娛樂設備應增加查核稅額，另也清查出有140家原本未有娛樂税籍，經輔導後新增成立，也因此連帶增加查定娛樂稅額，每月多了85萬29元。

桃園具娛樂稅籍行業截至9月統計有1857家，雖比去年同期要少24家，但9月份實徵稅額2億餘元，比去年同期1.8億餘元要多，地稅局分析夾娃娃機台查定稅額增加、高爾夫球場自動報繳金額成長是主要原因。

桃園夾娃娃機台店家去年9月30日有1012家、2萬5385台，今年9月30日成長至1049家、2萬6200台，顯見夾娃娃機產業未受疫情有明顯衝擊，反而有增加趨勢。

至於在桃園開設夾娃娃機店，應按查定營業淨額課徵10%娛樂稅，不同行政區查定的營業額課徵基準也不同，從1400元到2300元不等，若台數超過16台以上另有折扣，地稅局舉例，若在桃園區開業有15座機台，查定營業淨額為2300元乘以15台為3萬4500元，每月課徵娛樂稅10%，稅額為3450元。