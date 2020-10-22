快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

影／苗北藝文中心啟用智能防疫工作站 為藝術節把關

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苗北藝文中心今天啟用智能防疫工作站，要為即將到來的苗北藝術節「把關」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苗北藝文中心今天啟用智能防疫工作站，要為即將到來的苗北藝術節「把關」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣苗北藝文中心今天啟用智能防疫工作站，要為即將到來的苗北藝術節「把關」，期使到苗北觀看展演節目的觀眾，都能有個高效、安全的藝文環境；苗北藝術節規畫「首席名家」等4大系列展演節目，其中包括唐美雲歌仔戲團的「千年渡白蛇」，縣長徐耀昌歡迎各地民眾到苗北觀賞連台好戲，以平價欣賞到都會區的高水準演出。

苗栗縣政府指出，「曜防疫公司」無償借用2套智能防疫工作站給苗栗的展館，透過全智能體溫檢測、口罩配戴偵測、消毒操作，減少人工檢疫過程的接觸交叉感染風險，盼提供今年苗北藝術節高效、安全的防疫環境，使苗北成為防疫先進的藝文場館，達到防疫與藝文推廣的雙面結合。

徐耀昌上午率文化觀光局、衛生局官員為苗北藝術節宣傳，並安排千年渡白蛇片段，讓大家先睹為快；10至12月推出的苗北藝術節共安排首席名家、經典交響、跨界共製、國寶大師4大系列展演，11月將展開的經典交響系列，由台北市立交響樂團、國立台灣交響樂團、國家交響樂團輪番上陣，希望在目前群聚不易的時刻，帶給觀眾編制齊備的管弦享受。

跨界共製系列將於11月28、29日由果陀劇場與台北市立交響樂團青年管弦樂團共製再現原創音樂劇「綠島小夜曲」；壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」，全劇秉持對傳統的尊重並大膽創新，演繹每個年代專屬的白蛇傳說。

苗北藝文中心指出，4大系列9場展演以經濟實惠的票價、安心的觀演環境，要讓民眾欣賞高品質並深動人心的藝文展演；全系列票價300至1000元，另設限量100席售價100元的學生樂齡體驗專區； 購票優惠及相關資訊請洽兩廳院全台售票處、苗栗縣苗北藝文中心查詢 。

苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影
苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影
苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影
苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影
10至12月推出的苗北藝術節安排首席名家、經典交響、跨界共製、國寶大師4大系列展演節目。記者胡蓬生／攝影
10至12月推出的苗北藝術節安排首席名家、經典交響、跨界共製、國寶大師4大系列展演節目。記者胡蓬生／攝影
苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影
苗北藝術節壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」。記者胡蓬生／攝影

交響樂團 藝術節 苗栗縣

延伸閱讀

影／苗栗公館國中慈濟援建校舍落成 繽紛色彩融入客家意象

她105歲愛吃鬆餅及玉米濃湯 徐耀昌來早餐共享

苗栗縣百歲人瑞今年115位 縣府展開慰訪

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

相關新聞

新竹漁港南岸大改造將恢復親水地形 預計明年6月完工

新竹市17公里海線沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，將利用青草湖清淤土方整平、植栽恢復新竹漁港南岸930公尺海...

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗警方今年1到9月受理3萬8000多件，比去年同期增約1萬件、34.44%，今年檢舉王、...

104歲醫師奶奶 行醫台日70年 臨盆前夕不忘救人

新竹市104歲人瑞李佳音活過一世紀，畢業於日治時期新竹女中，曾考上東京女子醫大，在台灣、日本行醫70餘年，主動替經濟弱勢...

歌仔冊是什麼？全台僅存「這家」書店印刷販售

記得開展當天傍晚，無意間走到新竹城隍廟一帶正要尋找小吃美食，沒料想卻在附近小巷子裡意外發現藏有一家書店，而且還是目前全台灣唯一僅存、至今仍持續印刷販售「歌仔冊」的老書店——「竹林印書局」。

關西數位中心啟用 從空拍飛鳥角度帶民眾重新認識家鄉

為提升偏鄉數位應用能力，新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請於在地的富光國中，設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響...

影／苗栗縣「老適在一起生活節」 11月7日特色館登場

苗栗縣政府辦理今年社區營造及村落文化發展計畫，歷經8個月的計畫執行和課程、活動辦理，縣府團隊與各鄉鎮市公所、社區、青年夥...

紀念日皇太子訪問而建 新竹州圖書館的前世今生

今年中秋節前夕，我與舊香居書店友人相約前往位在新竹鬧區東門圓旁、擁有近百年歷史（創建於1925年）的市定古蹟「新竹州圖書館」（下簡稱「新竹州圖」）參與媒體發表會，正式宣告它從1984年以來、塵封了36年後的今天，自翌日起開放給民眾參觀展覽。

客家藝術節邀松興戲劇團 24日北埔慈天宮演出客家大戲

新竹縣文化局在10月24日周六晚上7點，將在北埔鄉慈天宮邀請到知名的松興戲劇團，配合客家藝術節活動，演出客家大戲「烽火鴛...

疫情共體時艱 苗栗今年建築期限自動延長2年

苗栗縣政府今年8月間原公告，今年取得建造執照及雜項執照的竣工期限得以延長1年，10月21日公告再予增加1年，希能紓緩疫情...

竹縣豆子埔溪魚群死 4天撈2噸

新竹縣豆子埔溪每到旱季就發生鱼群死亡，縣府工務處4天來已撈走約2公噸死魚，為改善豆子埔溪因枯水期及生活汙水排放等因素致魚...

便民 竹縣建築諮詢中心揭牌

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，縣府因此推動建築管理業務精進3部曲，其中終部曲是簡政便民，縣府與縣建...

桃園挖路埋管 停水噪音民抓狂

台電上周在平鎮工業區施工挖破自來水管，造成鄰近681戶停水5918戶減壓供水，且龍潭區中興路電纜線地下化工程路面鋪設鐵板...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。