影／苗北藝文中心啟用智能防疫工作站 為藝術節把關

苗栗縣苗北藝文中心今天啟用智能防疫工作站，要為即將到來的苗北藝術節「把關」，期使到苗北觀看展演節目的觀眾，都能有個高效、安全的藝文環境；苗北藝術節規畫「首席名家」等4大系列展演節目，其中包括唐美雲歌仔戲團的「千年渡白蛇」，縣長徐耀昌歡迎各地民眾到苗北觀賞連台好戲，以平價欣賞到都會區的高水準演出。

苗栗縣政府指出，「曜防疫公司」無償借用2套智能防疫工作站給苗栗的展館，透過全智能體溫檢測、口罩配戴偵測、消毒操作，減少人工檢疫過程的接觸交叉感染風險，盼提供今年苗北藝術節高效、安全的防疫環境，使苗北成為防疫先進的藝文場館，達到防疫與藝文推廣的雙面結合。

徐耀昌上午率文化觀光局、衛生局官員為苗北藝術節宣傳，並安排千年渡白蛇片段，讓大家先睹為快；10至12月推出的苗北藝術節共安排首席名家、經典交響、跨界共製、國寶大師4大系列展演，11月將展開的經典交響系列，由台北市立交響樂團、國立台灣交響樂團、國家交響樂團輪番上陣，希望在目前群聚不易的時刻，帶給觀眾編制齊備的管弦享受。

跨界共製系列將於11月28、29日由果陀劇場與台北市立交響樂團青年管弦樂團共製再現原創音樂劇「綠島小夜曲」；壓軸大戲將在12月19日推出唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」，全劇秉持對傳統的尊重並大膽創新，演繹每個年代專屬的白蛇傳說。