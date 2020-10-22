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新竹漁港南岸大改造將恢復親水地形 預計明年6月完工

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。示意圖／市府提供
新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。示意圖／市府提供

新竹市17公里海線沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，將利用青草湖清淤土方整平、植栽恢復新竹漁港南岸930公尺海岸原有樣貌，增加17.5公頃綠化面積，讓南岸恢復為可親近海岸的親水地形，希望藉此豐富海岸生態，預計明年6月完工。

開工典禮由副市長沈慧虹主持，她表示，930公尺長的海岸線再造，將恢復成原本可親近海岸的親水地形，恢復原有海岸樣貌，做為復育與保護西海岸海濱生態的重要據點。

市府城市行銷處指出，目前青草湖清淤的土方堆置在漁港南岸，與海平面落差2至4公尺，無法親近水，市府向水利署爭取1億4291萬元補助，將清淤土方再利用，配合原有基地進行地景地貌改造，作為防風土丘，並植栽綠美化整個腹地，提供濱海生物的生活空間與市民休憩大綠地。

市府指出，目前南寮滯洪池的水直接排入海中，將設置生態池渠道，未來雨水流入滯洪池後，將引入生態池淨化處理後再排放，降低汙染，另外，滯洪池的出水口易因東北季風飄沙阻塞，也一併改善將出水口往外海延伸，讓出水更流暢。

目前騎乘自行車由新竹漁港出發至17公里自行車道天府路銜接入口處並不明顯，市府將藉由入口環境再造，針對鋪面、休憩座椅等進行改善，讓遊客能順利找到自行車道入口與增加休憩場所。

新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。示意圖／市府提供
新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。示意圖／市府提供
新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。圖／市府提供
新竹市17公里沿線景觀改善計畫第2期環境再生工程今天開工，新竹漁港南岸930公尺海岸將恢復為親水地形。圖／市府提供

新竹 滯洪池

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