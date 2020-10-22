百歲人瑞一日糕餅師體驗 找回百歲朋友圈

長輩們記憶中的糕餅，多是喜慶佳節才能享用到的美味，這份滋味也乘載著長輩們豐富的生命歷程。華山基金會於重陽節前夕，在桃園市楊梅區郭元益百年糕餅博物館，邀請平鎮、新屋區的三位百歲人瑞一同體驗一日糕餅師，製作創意星型糕餅，讓長輩回味熟悉的味道，也能認識朋友找回同溫層。

長輩們透過「敲、揉、壓、印」的百年技法，體驗製作創意星型糕餅的樂趣，等待烘培的過程中，由導覽員帶領長輩們，走訪了解園區內的糕餅文化，藉由糕餅回味過往的時光走廊，從滿月、收涎、周歲、成年禮到婚嫁，糕餅在人生不同階段擔任一份祝福的祈禱，與一份愛的延續。

住在平鎮區100歲的黃葉義妹表示，早年時常做糕粿，已有多年沒做，再次重溫感到相當懷念；101歲的黃哲沐說，「自己做的當然比較好吃」，平日熱愛交友，聽聞此次活動是邀請百歲人瑞長輩一同參加，還特地準備見面禮咖啡、橄欖給另外兩位人瑞，彼此交談間不亦樂乎。