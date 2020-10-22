快訊

美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少一顆球體育股長遭校方扣留學生證 家長控訴不合理

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園有名家長上網發文，孩子因體育課結束少一顆球，被校方扣留學生證，家長怒罵「當個幹部怎麼那麼可悲，這樣合理嗎？一顆球是多少錢，我賠好不好？」。圖／聯合報系資料照
桃園有名家長上網發文，孩子因體育課結束少一顆球，被校方扣留學生證，家長怒罵「當個幹部怎麼那麼可悲，這樣合理嗎？一顆球是多少錢，我賠好不好？」。圖／聯合報系資料照

桃園有名家長上網發文抱怨，孩子在桃園某國中擔任體育股長，卻因體育課結束盤點時少一顆球，學校竟要求學生抵押具悠遊卡功能的學生證，網友也砲轟校方做法不當；市府教育局回應，校方已承諾改善。

家長控訴，孩子因為沒有悠遊卡沒辦法搭車去補習班，因實名制假日也不能去圖書館讀書，怒罵「當個幹部怎麼那麼可悲，這樣合理嗎？一顆球是多少錢，我賠好不好？」，認為老師「憑什麼」，但孩子卻說這是學校的規定，不讓家長介入。

家長表示，押個人證件侵害權益，無法認同校方作法，學校拿錯誤的規定來培養孩子負責任的態度，是在製造家長的麻煩，讓他無法理解，引起網友討論、砲轟校方做法有缺失。

教育局獲知該情形介入調查，爭議事件發生在10月16日，因以前學生證為單一功能，只有蓋註冊章以示身份，才會規定借球、借器材都要壓學生證，弄丟則需扣留一周，而該名學生因弄丟球無法歸還，學生證才被扣留。

「學生證已是多功能卡片，校方作法不妥」，教育局坦言，現在的學生證有借書、悠遊卡功能等，不宜用扣留的方式懲戒學生，管教方式很多，如愛校服務、協助整理校園等都可行，已請校方調整不合宜的規定，並和家長達成共識。

桃園某國中校長回應，過往的規定未考量現在學生證已多元化，若扣留學生證會造成學生諸多不便，感謝家長與學生的指教，承諾未來會修改機制。

教育局 悠遊卡

延伸閱讀

幼兒園監視器裝設不到七成 保育員與家長拔河

防疫生活3D造型悠遊卡 生活市集獨家上架

國中生情緒失控砸物傷老師 教育局啟動輔導改善行為

推敬老卡綁悠遊卡加碼僅16萬人受益 柯文哲：政策成功

相關新聞

少一顆球體育股長遭校方扣留學生證 家長控訴不合理

桃園有名家長上網發文抱怨，孩子在桃園某國中擔任體育股長，卻因體育課結束盤點時少一顆球，學校竟要求學生抵押具悠遊卡功能的學...

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗警方今年1到9月受理3萬8000多件，比去年同期增約1萬件、34.44%，今年檢舉王、...

104歲醫師奶奶 行醫台日70年 臨盆前夕不忘救人

新竹市104歲人瑞李佳音活過一世紀，畢業於日治時期新竹女中，曾考上東京女子醫大，在台灣、日本行醫70餘年，主動替經濟弱勢...

歌仔冊是什麼？全台僅存「這家」書店印刷販售

記得開展當天傍晚，無意間走到新竹城隍廟一帶正要尋找小吃美食，沒料想卻在附近小巷子裡意外發現藏有一家書店，而且還是目前全台灣唯一僅存、至今仍持續印刷販售「歌仔冊」的老書店——「竹林印書局」。

關西數位中心啟用 從空拍飛鳥角度帶民眾重新認識家鄉

為提升偏鄉數位應用能力，新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請於在地的富光國中，設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響...

影／苗栗縣「老適在一起生活節」 11月7日特色館登場

苗栗縣政府辦理今年社區營造及村落文化發展計畫，歷經8個月的計畫執行和課程、活動辦理，縣府團隊與各鄉鎮市公所、社區、青年夥...

紀念日皇太子訪問而建 新竹州圖書館的前世今生

今年中秋節前夕，我與舊香居書店友人相約前往位在新竹鬧區東門圓旁、擁有近百年歷史（創建於1925年）的市定古蹟「新竹州圖書館」（下簡稱「新竹州圖」）參與媒體發表會，正式宣告它從1984年以來、塵封了36年後的今天，自翌日起開放給民眾參觀展覽。

客家藝術節邀松興戲劇團 24日北埔慈天宮演出客家大戲

新竹縣文化局在10月24日周六晚上7點，將在北埔鄉慈天宮邀請到知名的松興戲劇團，配合客家藝術節活動，演出客家大戲「烽火鴛...

疫情共體時艱 苗栗今年建築期限自動延長2年

苗栗縣政府今年8月間原公告，今年取得建造執照及雜項執照的竣工期限得以延長1年，10月21日公告再予增加1年，希能紓緩疫情...

竹縣豆子埔溪魚群死 4天撈2噸

新竹縣豆子埔溪每到旱季就發生鱼群死亡，縣府工務處4天來已撈走約2公噸死魚，為改善豆子埔溪因枯水期及生活汙水排放等因素致魚...

便民 竹縣建築諮詢中心揭牌

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，縣府因此推動建築管理業務精進3部曲，其中終部曲是簡政便民，縣府與縣建...

桃園挖路埋管 停水噪音民抓狂

台電上周在平鎮工業區施工挖破自來水管，造成鄰近681戶停水5918戶減壓供水，且龍潭區中興路電纜線地下化工程路面鋪設鐵板...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。