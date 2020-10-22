少一顆球體育股長遭校方扣留學生證 家長控訴不合理

桃園有名家長上網發文抱怨，孩子在桃園某國中擔任體育股長，卻因體育課結束盤點時少一顆球，學校竟要求學生抵押具悠遊卡功能的學生證，網友也砲轟校方做法不當；市府教育局回應，校方已承諾改善。

家長控訴，孩子因為沒有悠遊卡沒辦法搭車去補習班，因實名制假日也不能去圖書館讀書，怒罵「當個幹部怎麼那麼可悲，這樣合理嗎？一顆球是多少錢，我賠好不好？」，認為老師「憑什麼」，但孩子卻說這是學校的規定，不讓家長介入。

家長表示，押個人證件侵害權益，無法認同校方作法，學校拿錯誤的規定來培養孩子負責任的態度，是在製造家長的麻煩，讓他無法理解，引起網友討論、砲轟校方做法有缺失。

教育局獲知該情形介入調查，爭議事件發生在10月16日，因以前學生證為單一功能，只有蓋註冊章以示身份，才會規定借球、借器材都要壓學生證，弄丟則需扣留一周，而該名學生因弄丟球無法歸還，學生證才被扣留。

「學生證已是多功能卡片，校方作法不妥」，教育局坦言，現在的學生證有借書、悠遊卡功能等，不宜用扣留的方式懲戒學生，管教方式很多，如愛校服務、協助整理校園等都可行，已請校方調整不合宜的規定，並和家長達成共識。

桃園某國中校長回應，過往的規定未考量現在學生證已多元化，若扣留學生證會造成學生諸多不便，感謝家長與學生的指教，承諾未來會修改機制。