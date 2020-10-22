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交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
交通違規檢舉達人越來越多，苗栗市街頭可見遮車牌自「保」。記者范榮達／攝影
交通違規檢舉達人越來越多，苗栗市街頭可見遮車牌自「保」。記者范榮達／攝影

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗警方今年1到9月受理3萬8000多件，比去年同期增約1萬件、34.44%，今年檢舉王、檢舉違規熱區都在苗栗市，以違規停車1萬4000多件最多，警方提醒注意遵守交通規則，安全多一層保障，也不用受罰荷包失血。

苗栗警方發現檢舉交通違規案件，雖去年起採取實名制，增幅仍相當可觀，可能與手機、行車紀錄器使用普遍有關，統計今年1到9月共受理民眾檢舉3萬8000多件，舉發2萬8000多件，比率73.91%，比較去年同期，分別是受理2萬8000多件，舉發2萬1000多件，比率74.66%。

警方分析苗栗市公所雖於2015年9月1日，市區畫設路邊停車格、路外停車位，率先實施公有停車收費，但今年9個月檢舉交通違規的前三名，分別檢舉3000多件、900多件、300多件，都在苗栗市，一些居民都已感受到檢舉達人的威力，製作告示牌，提醒不要違規停車，騎樓停車也刻意遮住車號自「保」。

檢舉熱區前7名也都在苗栗市，依序是光復路351件、中正路318件、黃昏市場243件、國華路110件、中正路433巷109件、中山路108件，及新東街103件，第8名在後龍鎮高鐵三路268號96件、第9名竹南鎮中華路353-1號95件、第10公館鄉榮光街93件。

警方說，今年檢舉項目前5名，依序違規停車1萬4236件，未依規定使用燈光4694件，跨越雙黃線行駛1769件，未依標誌、標線、號誌指示行駛1539件，及轉彎未依規定1226件。

苗栗市光復路今年是檢舉交通違規熱區之首，1到9月351件。記者范榮達／攝影
苗栗市光復路今年是檢舉交通違規熱區之首，1到9月351件。記者范榮達／攝影
交通違規檢舉達人越來越多，苗栗市街頭可見告示提醒。記者范榮達／攝影
交通違規檢舉達人越來越多，苗栗市街頭可見告示提醒。記者范榮達／攝影

交通違規 高鐵 實名制

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