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空軍人工增雨 C-130H赴石門水庫集水區

中央社 / 屏東縣22日電

國內水情吃緊，空軍第六混合聯隊第十空運大隊今天上午執行人工增雨作業，派遣C-130H型機1批2架次，載運清水8噸，前往石門水庫上游處上空潑灑，盼能增加水庫集水區降雨量

空軍第六聯隊指出，昨晚配合天氣中心完成相關整備作業，今天上午派遣C-130H型機1批2架次，裝設增雨設備，配合鋒面到來執行「空中人工增雨」作業。

空軍第六聯隊指出，C-130H型運輸機上午自屏東基地起飛，搭載作業人員及8噸清水，於北部石門水庫集水區目標空域1萬7000呎上空，以潑灑清水方式執行「空中人工增雨」作業， 空軍氣象中心同步搜集雨量觀測資料，評估成效及作業檢討。

空軍第六聯隊指出，未來將持續全天候追蹤雲系發展及動向研判，規劃最佳人工增雨施作時間、目標區、架次、空域、空層及航路等數據，在天氣條件配合下，增加水庫集水區降雨量，有效紓解旱象。

石門水庫 空軍 雨量

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