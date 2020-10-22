快訊

4天累計13例！新冠肺炎今增4例境外移入 指揮中心下午2時說明

爽身粉風暴：瞞報致癌？「有錢任性」的害命藥廠巨獸

關西數位中心啟用 從空拍飛鳥角度帶民眾重新認識家鄉

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
疫情穩定後，可看到許多民眾在DOC教室、及在社區空間中拿著平板及手機上課。圖／新竹縣政府提供
疫情穩定後，可看到許多民眾在DOC教室、及在社區空間中拿著平板及手機上課。圖／新竹縣政府提供

為提升偏鄉數位應用能力，新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請於在地的富光國中，設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響，課程推動緩慢，疫情趨緩後，學員踴躍參與，近日舉行揭牌儀式正式對外營運，展出學員作品及輔導團隊拍攝的影片「天空我的家－看見關西」，帶領大家從飛鳥的角度重新認識關西。

縣府教育處表示，關西數位機會中心今年1月獲教育部核准營運，由明基友達基金會輔導，期初受疫情影響，無法召開大型活動及室內課程，而減緩相關課程的推動，待疫情穩定後，就可看到民眾在教室、及在社區空間中拿著平板及手機上課。

DOC協助關西民眾學習手機及平板、讓樂齡學員透過數位工具增進健康，並開設「LINE 貼圖、家鄉早安圖、竹苗直播線上看、空拍機與剪輯」等課程，新穎而生活化的活動內容，吸引眾多學員前來參與。

關西鄉土文化協會理事長羅功奇，今年參與DOC空拍課程，將協會過去的文史調查累積，也融入課程成果中，從不同的角度來領略關西之美，他表示，DOC的課程非常接地氣，和在地走在一起，鄉土協會本身在做鄉土文化工作，未來也能持續將調查成果，透過數位的方式傳播給更多人。

教育處說，關西DOC也期盼透過與學校的合作，將數位課程應用帶入中高齡、婦女及多元族群民眾的生活中，促進數位包容，並結合更多在地資源，促進在地產業、人文、生態、觀光等跨域合作發展，共同以數位的力量推廣在地文化。

DOC協助關西民眾學習手機及平板、讓樂齡學員透過數位工具增進健康，開設空拍機與剪輯課程。圖／新竹縣政府提供
DOC協助關西民眾學習手機及平板、讓樂齡學員透過數位工具增進健康，開設空拍機與剪輯課程。圖／新竹縣政府提供

疫情 空拍機 直播

延伸閱讀

國中性霸凌 教育處：台東教育史罕見嚴重性猥褻

露天焚燒垃圾汙染關西農村 檢警出動瓦解犯罪集團

竹北水圳森林公園草地音樂會 告五人、旺福將熱力開唱

梅山鄉瑞峰茶園1314公尺浪漫愛情塔 空拍達人行銷美景

相關新聞

關西數位中心啟用 從空拍飛鳥角度帶民眾重新認識家鄉

為提升偏鄉數位應用能力，新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請於在地的富光國中，設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響...

影／苗栗縣「老適在一起生活節」 11月7日特色館登場

苗栗縣政府辦理今年社區營造及村落文化發展計畫，歷經8個月的計畫執行和課程、活動辦理，縣府團隊與各鄉鎮市公所、社區、青年夥...

紀念日皇太子訪問而建 新竹州圖書館的前世今生

今年中秋節前夕，我與舊香居書店友人相約前往位在新竹鬧區東門圓旁、擁有近百年歷史（創建於1925年）的市定古蹟「新竹州圖書館」（下簡稱「新竹州圖」）參與媒體發表會，正式宣告它從1984年以來、塵封了36年後的今天，自翌日起開放給民眾參觀展覽。

客家藝術節邀松興戲劇團 24日北埔慈天宮演出客家大戲

新竹縣文化局在10月24日周六晚上7點，將在北埔鄉慈天宮邀請到知名的松興戲劇團，配合客家藝術節活動，演出客家大戲「烽火鴛...

疫情共體時艱 苗栗今年建築期限自動延長2年

苗栗縣政府今年8月間原公告，今年取得建造執照及雜項執照的竣工期限得以延長1年，10月21日公告再予增加1年，希能紓緩疫情...

竹縣豆子埔溪魚群死 4天撈2噸

新竹縣豆子埔溪每到旱季就發生鱼群死亡，縣府工務處4天來已撈走約2公噸死魚，為改善豆子埔溪因枯水期及生活汙水排放等因素致魚...

便民 竹縣建築諮詢中心揭牌

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，縣府因此推動建築管理業務精進3部曲，其中終部曲是簡政便民，縣府與縣建...

桃園挖路埋管 停水噪音民抓狂

台電上周在平鎮工業區施工挖破自來水管，造成鄰近681戶停水5918戶減壓供水，且龍潭區中興路電纜線地下化工程路面鋪設鐵板...

竹市公道五路整容 打造人本道路

新竹市公道五路沿線人行道狹窄、障礙物多、設施破損，市府向內政部爭取6千多萬元重新打造平整無障礙、增加綠地空間的綠蔭走廊步...

疑變電所線路故障 中壢2212戶停電

桃園市中壢區信義、普強、普仁等里，今天晚上6點許，疑似因變電所線路故障造成大規模停電，有2212戶(含高壓1戶)停電，經...

跨國海洋垃圾入秋來襲 桃園海岸發出警訊

桃園市海岸線長達46公里面臨海洋垃圾威脅，尤其是新屋區、觀音區白玉到大園區等地海岸，長期遭海底、海漂垃圾入侵，市府環保局...

龜山協和磚廠見證產業興衰 桃市列暫定古蹟

桃園磚窯產業發展過去盛極一時，民國60年代曾多達117間磚窯廠，後因機械化、建材需求轉變加上環保意識抬頭，成為夕陽產業。...

熱門新聞

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。