關西數位中心啟用 從空拍飛鳥角度帶民眾重新認識家鄉
為提升偏鄉數位應用能力，新竹縣關西鎮下橫坑產業文化發展協會申請於在地的富光國中，設立關西數位機會中心，開課初期受疫情影響，課程推動緩慢，疫情趨緩後，學員踴躍參與，近日舉行揭牌儀式正式對外營運，展出學員作品及輔導團隊拍攝的影片「天空我的家－看見關西」，帶領大家從飛鳥的角度重新認識關西。
縣府教育處表示，關西數位機會中心今年1月獲教育部核准營運，由明基友達基金會輔導，期初受疫情影響，無法召開大型活動及室內課程，而減緩相關課程的推動，待疫情穩定後，就可看到民眾在教室、及在社區空間中拿著平板及手機上課。
DOC協助關西民眾學習手機及平板、讓樂齡學員透過數位工具增進健康，並開設「LINE 貼圖、家鄉早安圖、竹苗直播線上看、空拍機與剪輯」等課程，新穎而生活化的活動內容，吸引眾多學員前來參與。
關西鄉土文化協會理事長羅功奇，今年參與DOC空拍課程，將協會過去的文史調查累積，也融入課程成果中，從不同的角度來領略關西之美，他表示，DOC的課程非常接地氣，和在地走在一起，鄉土協會本身在做鄉土文化工作，未來也能持續將調查成果，透過數位的方式傳播給更多人。
教育處說，關西DOC也期盼透過與學校的合作，將數位課程應用帶入中高齡、婦女及多元族群民眾的生活中，促進數位包容，並結合更多在地資源，促進在地產業、人文、生態、觀光等跨域合作發展，共同以數位的力量推廣在地文化。
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