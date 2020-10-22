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影／苗栗縣「老適在一起生活節」 11月7日特色館登場
苗栗縣政府辦理今年社區營造及村落文化發展計畫，歷經8個月的計畫執行和課程、活動辦理，縣府團隊與各鄉鎮市公所、社區、青年夥伴一起推出社區營造成果展「老適在一起生活節」，主活動11月7日上午10點30分起將在苗栗特色館登場，安排豐富多元的活動，除了社區藝文演出，現場還有藺草編織、手工皂製作、手捏陶等體驗活動，縣府歡迎大家屆時踴躍來體驗。
苗栗縣政府昨天為「老適在一起生活節」宣傳，在縣府大廳展現屬於大家的「社區故事」，此外也邀請「銀髮潮Show」村落攝影展的各組社區達人與會，由縣長頒贈感謝狀，感謝他們為文化傳承的付出及參與這次社區營造。
苗栗縣今年結合三義、大湖、公館、苗栗、獅潭等鄉鎮市公所，還有公館鄉中義、館南社區、竹南塭內社區、卓蘭坪林社區、苑裡山腳、出水社區、苗栗福星社區、南庄員林社區、頭份上興社區、頭屋獅潭社區、苗栗縣在地文化推廣協會、苗栗縣社會福利促進協會、卓蘭壢西坪產業文化發展協會、後龍灣發展協會、傳統聚落文化協會等社區團隊，總計擾動5個公所、15個社區團隊共同參與計畫執行，並與7個青年團隊合作，創作出4本社區特色繪本與1組特色文化地圖，同時結合茶、陶、黑木耳等產業議題，辦理3場次深度體驗工作坊，將產業特色和職人理念帶給每個參加者， 盼創造更多傳承推廣契機。
苗栗縣文化觀光局文創產業科指出，11月7日在苗栗特色館的成果展現場活動豐富多元，除了各項生活工藝體驗，還安排巫婆劇團創辦人巫素琪到場，以聲音魔法、語言魅力帶大家進入繪本的異想世界；此外還有假日講座、假日草地市集、社區繪本說故事等多個節目，相關訊息及各活動報名網址可文觀局文創產業科037-352961(分機517)、苗栗縣社區營造推動辦公室037-256600或搜尋臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」查詢。
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