客家藝術節邀松興戲劇團 24日北埔慈天宮演出客家大戲

新竹縣文化局在10月24日周六晚上7點，將在北埔鄉慈天宮邀請到知名的松興戲劇團，配合客家藝術節活動，演出客家大戲「烽火鴛鴦」，邀請民眾來觀賞、體驗傳統客庄的酬神慶典；此外在31日晚間7點，也將在竹東鎮二重五穀宮進行演出。

縣長楊文科表示，透過客家大戲不僅推廣客家傳統文化藝術，也能為新竹縣帶來不一樣的假期夜晚；縣府文化局此次邀請到松興戲劇團演出，不僅是希望傳承客家民俗，而且更鼓勵年輕觀眾能前來欣賞，了解客家傳統表演藝術。

縣府文化局表示，除了24日晚間7點將在北埔鄉慈天宮由松興戲劇團演出客家大戲「烽火鴛鴦」，31日晚上7點竹東鎮二重五穀宮也將有由國立台灣戲曲學院青年劇團演出的客家大戲「仙狐奇緣」；另外在11月20日及21日晚上7點，則分別在峨眉鄉街心舞台廣場以及橫山鄉國王宮也有客家大戲演出。