疫情共體時艱 苗栗今年建築期限自動延長2年

苗栗縣政府今年8月間原公告，今年取得建造執照及雜項執照的竣工期限得以延長1年，10月21日公告再予增加1年，希能紓緩疫情對營造業衝擊，進一步振興產業帶動景氣。

縣府指出，政府鼓勵吸引台商回流投資，企業對於廠房的需求連帶提升，並帶動苗栗相關重大投資案開工興建，因而產生營建缺工、搶工現象，加上新冠肺炎疫情隔離及檢疫措施，造成生產力短缺的加乘影響，縣府今年8月依建築法及苗栗建築管理自治條例規定，公告今年建照及雜項執照或仍在竣工期限，延長建築期限1年。

縣府評估情勢尚未紓緩，10月21日公告再增加延長1年，即自動延長建築期2年，無需另行申請，讓業者有更充分的時間完成工程，以期讓苗栗投資環境更加健全，振興經濟及健全投資環境。