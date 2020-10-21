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跨國海洋垃圾入秋來襲 桃園海岸發出警訊
桃園市海岸線長達46公里面臨海洋垃圾威脅，尤其是新屋區、觀音區白玉到大園區等地海岸，長期遭海底、海漂垃圾入侵，市府環保局每年月月發動企業、志工淨灘，並組成3個環保艦隊清除海底、海漂垃圾，中央大學水文與海洋科學研究所觀測發現，入秋之後，東北季風來臨，跨國海洋垃圾漂至桃園觀音等處海岸，呼籲秋冬加強觀音等地淨灘。
環保局海岸管理處長林立昌今天下午表示，為清除海底、海漂垃圾侵襲海岸，該局月月發動企業、志工展開沿海淨灘行動之外，並成立竹圍、永安、中油3個環保艦隊93艘船，擁有130名潛水人員，出海打撈海漂垃圾或清理水下垃圾，也成立海岸巡護隊15隊志工540人，長期清理海岸垃圾巡護海岸線。
海管處統計今年前9月，環保艦隊打撈清理寶特瓶15萬個約3800多公斤、鐵罐5700多個約230公斤、廢玻璃瓶1230個約492公斤，其他包括便當盒18公斤、廢乾電池61公斤等海洋垃圾，還有廢棄漁網2256公斤及一般垃圾1480公斤，總計打撈清除8508公斤海漂垃圾、水下垃圾，又以寶特瓶最大宗。
中央大學水海所表示，桃園海岸近年遭海洋垃圾威脅，觀察海洋垃圾，包括寶特瓶、漁具及一般垃圾廢棄物，觀察這些海洋垃圾，來自中國大陸、日、韓、越南及本地，由洋流漂入，尤其地形等因素下，觀音區白玉與大園交界，海岸面臨垃圾危機，入秋後，呼籲企業、民眾加強淨灘，保護海岸。
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