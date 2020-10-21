快訊

林佳龍震怒！成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨國海洋垃圾入秋來襲 桃園海岸發出警訊

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊展開水面、水下打撈清理海洋垃圾外，亦月月發動海岸淨灘。記者曾增勳／攝影
桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊展開水面、水下打撈清理海洋垃圾外，亦月月發動海岸淨灘。記者曾增勳／攝影

桃園市海岸線長達46公里面臨海洋垃圾威脅，尤其是新屋區、觀音區白玉到大園區等地海岸，長期遭海底、海漂垃圾入侵，市府環保局每年月月發動企業、志工淨灘，並組成3個環保艦隊清除海底、海漂垃圾，中央大學水文與海洋科學研究所觀測發現，入秋之後，東北季風來臨，跨國海洋垃圾漂至桃園觀音等處海岸，呼籲秋冬加強觀音等地淨灘。

環保局海岸管理處長林立昌今天下午表示，為清除海底、海漂垃圾侵襲海岸，該局月月發動企業、志工展開沿海淨灘行動之外，並成立竹圍、永安、中油3個環保艦隊93艘船，擁有130名潛水人員，出海打撈海漂垃圾或清理水下垃圾，也成立海岸巡護隊15隊志工540人，長期清理海岸垃圾巡護海岸線。

海管處統計今年前9月，環保艦隊打撈清理寶特瓶15萬個約3800多公斤、鐵罐5700多個約230公斤、廢玻璃瓶1230個約492公斤，其他包括便當盒18公斤、廢乾電池61公斤等海洋垃圾，還有廢棄漁網2256公斤及一般垃圾1480公斤，總計打撈清除8508公斤海漂垃圾、水下垃圾，又以寶特瓶最大宗。

中央大學水海所表示，桃園海岸近年遭海洋垃圾威脅，觀察海洋垃圾，包括寶特瓶、漁具及一般垃圾廢棄物，觀察這些海洋垃圾，來自中國大陸、日、韓、越南及本地，由洋流漂入，尤其地形等因素下，觀音區白玉與大園交界，海岸面臨垃圾危機，入秋後，呼籲企業、民眾加強淨灘，保護海岸。

桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊漁船經常出海打撈海漂垃圾（見圖），保護洋海洋生態。圖／市府環保局提供
桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊漁船經常出海打撈海漂垃圾（見圖），保護洋海洋生態。圖／市府環保局提供
桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊的潛水人員下水清除海底垃圾（見圖），配合漁船海面打撈海漂垃圾，保護洋海洋生態。圖／市府環保局提供
桃園市沿岸海洋垃圾入侵，市府環保局成立環保艦隊的潛水人員下水清除海底垃圾（見圖），配合漁船海面打撈海漂垃圾，保護洋海洋生態。圖／市府環保局提供

海洋垃圾 淨灘 中央大學

延伸閱讀

桃園將實施容積移轉代金制度 公保地地主存疑陳情

殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

桃園續辦跨年晚會 擬定「無觀眾」備案

遠百周年慶桃園、嘉義、高雄上場 滿千甜點享加購價

相關新聞

跨國海洋垃圾入秋來襲 桃園海岸發出警訊

桃園市海岸線長達46公里面臨海洋垃圾威脅，尤其是新屋區、觀音區白玉到大園區等地海岸，長期遭海底、海漂垃圾入侵，市府環保局...

疑變電所線路故障 中壢2212戶停電

桃園市中壢區信義、普強、普仁等里，今天晚上6點許，疑似因變電所線路故障造成大規模停電，有2212戶(含高壓1戶)停電，經...

龜山協和磚廠見證產業興衰 桃市列暫定古蹟

桃園磚窯產業發展過去盛極一時，民國60年代曾多達117間磚窯廠，後因機械化、建材需求轉變加上環保意識抬頭，成為夕陽產業。...

影／苑裡往年被列全國最高風險地區 C肝全篩全治展成果

苗栗縣11年前率先全台推動肝炎社區篩檢，迄今已篩檢逾9萬人，不論篩檢、治療比率都居全國之冠，縣衛生局今年持續與肝病防治學...

管線施工頻凸槌造成停水、停電、噪音惹民怨 管不了？

桃園市平鎮工業區山仔頂路段17日因台電公司在道路施工挖破自400毫米口徑自來水管，造成湧光里、湧豐里、湧安里、工業區、湧...

桃園續辦跨年晚會 擬定「無觀眾」備案

新冠肺炎疫情仍未結束，跨年晚會是否能如期舉辦備受關注。桃園市政府將於12月31日在高鐵站前廣場舉行跨年晚會，邀請歌手團體...

1里1取水塔！桃園市盤點2噸抗旱水塔備戰

水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作，由於2015年桃園也發生旱災，...

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

新竹縣竹北市豆子埔溪近年來每到旱季，就因枯水期及生活污水排放，導致鱼群暴斃，近日又再傳出，縣議員陳凱榮獲報後也到場關心，...

冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國...

移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

為關懷新住民在台生活情形，移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車前往桃園市訪視，首站來...

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

新竹市公道五路是竹市往來科學園區要道，一旁還有國道一號交流道，過去沿線人行道路窄、障礙物多、設施破損，經市府向內政部爭取...

新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合...

熱門新聞

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

秀朗橋北側開發案通過 最快後年動工、2023年完工

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。