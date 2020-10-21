通霄之子返鄉推廣滑板運動 24日廣邀好手競技

出身苗栗縣通霄鎮的職業滑板選手陳俊安近年返鄉，與兒時摯友湯博富共同推廣滑板運動，24日將在通霄極限運動場舉辦滑板大賽，廣邀全國好手競技，盼為台灣培養新生代滑板高手。

Nike SB職業滑板選手陳俊安與中華民國滑板協會發言人湯博富都是通霄子弟，兩人熱愛滑板運動，成立「357 Skate Crew」團隊，為提升滑板風氣，曾於2015、2016年在毫無政府資源、品牌支持下，獨立舉辦2屆滑板賽事，仍吸引全台逾200名滑板愛好者參與。

湯博富說，今年第3屆「357 LOCAL OF LOCAL滑板大賽」爭取到通霄鎮公所補助部分經費，不僅賽事規模升級，比照國際賽事規則，也結合在地特色民宿、觀光，讓選手、觀賽民眾體驗苗栗沿海小鎮風光。

此外，冠軍獎座設計別出心裁，有種接地氣的用心，運用更換下的滑板廢材，切割加工精心製作而成，希望喚起滑板人初次玩滑板、換板時的感動與初心。

陳俊安2011年到中國比賽奪冠，獲封「通霄之光」，隨著屢次征戰國內外賽事贏得佳績，在鎮公所協助下，2013年終於促成在通霄火力發電廠前的西濱高架橋下，打造一座全縣最完善的滑板場地「通霄極限運動場」的夢想。

湯博富指出，滑板運動過去在台灣屬「小眾」，相信就連許多在地人都不知道通霄有這樣的場地，但隨著滑板運動將在2021年成為東京奧運競賽項目，近年風氣漸熱，這次舉辦賽事分為兒童、選手及新人組，兒童組的選手較過去2屆暴增，顯示家長對於以往滑板的街頭印象已逐漸改觀。

他說，滑板目前由美國、巴西、日本等國名列前茅，儘管台灣起步較晚，但體型條件相似的日本值得借鏡，需要滑板圈及政府共同支持努力，期盼結合滑板人的專業，提升滑板風氣，為台灣培養下一代滑板之光。