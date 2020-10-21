桃園消防杜漸防萌 眷村文化永續保存

為維護地方文化資產永續經營，桃園市消防局第二大隊龍岡分隊今天在中壢區「馬祖新村眷村文創園區」，舉辦古蹟及歷史建築自衛消防編組暨搶救演練，特別協調該管理單位進行實境模擬及編組操作的方式，讓古蹟管理維護者能掌握自身危害潛勢，建立起自主安全管理概念。

馬祖新村又名「桃園將軍村」，在2004年列為文化資產保護對象，時至今日已走過六十多個年頭，承載著時光的記憶，為保護此文化資產龍岡分隊率員至現場進行實境演練，以充分了解周遭道路狀況、歷史建築群及文物座落分布、救災動線，提高場所人員初期通報及滅火作為，強化整體救災效率。