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桃園消防杜漸防萌 眷村文化永續保存
為維護地方文化資產永續經營，桃園市消防局第二大隊龍岡分隊今天在中壢區「馬祖新村眷村文創園區」，舉辦古蹟及歷史建築自衛消防編組暨搶救演練，特別協調該管理單位進行實境模擬及編組操作的方式，讓古蹟管理維護者能掌握自身危害潛勢，建立起自主安全管理概念。
馬祖新村又名「桃園將軍村」，在2004年列為文化資產保護對象，時至今日已走過六十多個年頭，承載著時光的記憶，為保護此文化資產龍岡分隊率員至現場進行實境演練，以充分了解周遭道路狀況、歷史建築群及文物座落分布、救災動線，提高場所人員初期通報及滅火作為，強化整體救災效率。
對於古蹟及歷史建築消防救災處理原則，灌救時採用高空式水霧灑水等方式抑制火勢延燒為主，減低直線射水對結構本體之損害並達降溫滅火功效。並於救災時偕同現場文化資產人員商討以最低文物損傷方式進行搶救，俾利文化資產保存。
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