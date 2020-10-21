桃園將實施容積移轉代金制度 公保地地主存疑陳情

桃園市明年元旦將實施容積移轉代金制度，與原本容移捐地制度雙軌並行，但引來不少地主疑慮，全國公保地受害地主自救會桃園分會今陳情指代金估價制度大有問題，八德有公設地成交行情被低估為公告現值65%，應訂公共現值140%為樓地板保障地主財產，否則是遭政府「二度強姦」，也要求市府訂定代金收支管理條例以利監督。

市府都發局長盧維屏回應，估價有高有低屬於市場機制，且實施容積代金有好處，讓市府能取得未來開闢公設與瓶頸道路的經費，並強調桃園代金估價制度是找3家估價師再經複查，以穩健方式在執行容積代金，甚至有外縣市來取經，反質疑自救會是希望調高估價價格來調高公保地價格，「不該用行政工具作為喊價籌碼」，這是不對的。

全國公保地受害地主自救會秘書長李奇昱今與桃園多名地主，到市議會拜會議長說明容積移轉制度對地主的不公。李說，桃園公設保留地約1500公頃，已開闢未徵收的公保地地主約8萬人，由於政府無力徵收，地主長年都未得到任何一毛租金與徵收補償費，政府透過容積移轉方式解決民怨，但代金制度上路卻將是繼續傷害地主權益。

李表示，桃園明年元旦將實施容移代金制度，近1年以來已先用同樣估價方式，要求捷運站體周邊500公尺的建商先申請繳納增額容積才能申請容積移轉，據了解已有不少案件估價遠低於許多容積移轉的公設地成交行情，不僅二次傷害地主，更質疑有圖利建商之嫌，未來市府該如何徵收或價購該地區公保地。

「除了要訂定估價樓地板限制，更要有法制化擬定收支條例！」李奇昱也提到，桃園1年預計收到50億元至100億元代金，但如何專款專用用於已開闢卻未徵收的公設地都沒有完整說明，顯然是黑箱作業，並進一步要求應訂定代金收支管理自治條例，否則恐讓先犧牲的地主仍無法受到補償，是再次斷了地主生路。

盧維屏說明，估價與供給因素有關，有的估價為公告現值5、6成，也有為公告現值1.7倍、1.8倍，估價也要考慮給建商一定程度毛利。至於實施容積移轉代金制度可協助合理化、正常化估價，也可讓政府能利用代金來取得公保地開闢經費，應正面看待。

至於是否擬定代金收支管理自治條例，盧說，中央母法容積移轉辦法本就對款項運用有規範，地方不需要再訂定，並強調桃園市穩健實施容積移轉代金制度，且已經公告一年多，應是等實際上路2、3年後再來檢討效果，都發局也會同步評估市場反映檢討，不該是還沒上路就得遭受不斷打壓。