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竹北豆子埔溪魚群暴斃 4天撈2噸死魚

中央社 / 新竹縣21日電

新竹縣竹北市豆子埔溪因枯水期等因素，引起魚群暴斃。工務處今天表示，近日又傳出死魚情形，已連4天委外撈走約2噸死魚，未來將鑿井引水入溪增加水量，避免類似憾事再發生。

新竹縣竹北市豆子埔溪逢枯水期或農業灌溉期，水量變少易導致魚群暴斃，造成環境衛生等問題，新竹縣議員陳凱榮日前獲報後也到場關心，現場不僅有死魚屍，還有白色等污水，引發民眾疑慮，是否有廢水污染等相關問題。

新竹縣政府工務處水利科表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺，以及社崙橋以下300公尺，今年初發現大量死魚；近期有民眾投訴又出現死魚情形，連續4天已清運掉約2噸的死魚，減少衛生問題。

水利科指出，為避免魚群死亡，縣府除協調農田水利署新竹管理處調節放水，並重新啟用翰林橋上游一口舊井，也在縣政2號橋及義崙橋附近新鑿2口深井，目前正待驗收，預計11月中啟用，每口井每天可抽取水量達2000噸。

水利科表示，因應未來抽水措施，會將參考水利署定期提供的氣象、水情狀況，及豆子埔溪流水是否明顯不足等，評估後就會啟動抽水。

此外，民眾有質疑溪水呈現白色混濁，疑有工業廢水偷排，新竹縣政府環保局回應指出，今年4、5月持續抽樣化驗沿線4個可疑處，但未檢驗到重金屬成份，研判乳白色應為生活污水造成。

新竹縣政府工務處下水道科表示，豆子埔溪屬於區域排水水路，主要收集來自路側溝的雨水，但目前竹北的污水管接管率僅約3成，因此，才有不少生活污水流入豆子埔溪。

為提高竹北的污水接管率，已透過建管措施，讓2012年後建置在污水管區域的房屋納排至污水下水道，並針對舊有社區加強輔導。

工務處指出，目前計畫在竹北污水處理廠完成擴廠後，參考竹東中興河道過去的污水截流工程，預計在縣治區第一銀行後方的排放口，試辦污水截流，以削減豆子埔溪的污染源。

污水 新竹 北市

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