龜山協和磚廠見證產業興衰 桃市列暫定古蹟

桃園磚窯產業發展過去盛極一時，民國60年代曾多達117間磚窯廠，後因機械化、建材需求轉變加上環保意識抬頭，成為夕陽產業。市府文化局今年在市政會議上報告轄內磚窯產業普查結果，特別提及龜山協和磚廠是桃園僅存完整的八卦窯，極具保存價值，也有修復重建機會，已依文資法列暫定古蹟，後續將依程序進行文化資產審議。

文化局今天進行桃園市磚窯產業普查計畫執行成果報告，內容提到過去桃園磚窯產業窯種多元，包含傳統窯種包仔窯、目仔窯、蒸籠窯、八卦窯等及新式隧道窯，民國60年代多達117廠，40廠集中龜山，民國70年代受機械化大量生產影響，為降低原料成本，由本地的紅土黏土改為一般砂土，使得傳統磚窯業進入全面停產階段，後又因建築改以鋼筋或鋼骨作為牆體結構，加上環保意識抬頭，傳統磚窯產業成為夕陽產業。

文化局主任秘書張至敏說，龜山為磚窯產業集中區域，主要是因為龜山地區東北一帶屬於紅土台地，優質紅土是製磚重要原料，也讓當地磚廠林立，龜山區協和磚廠坐擁二戰興起的八卦窯建築，極富代表性，不僅見證桃園地區經濟起飛及城鄉發展的共同記憶，以林口台地紅土製磚，也呈現了磚窯產業脈絡。

但隨著產業興衰許多磚廠歇業拆除，市府文化局最新普查結果，桃園仍有完整磚窯建築或有部分遺構的磚窯產業共9處，包括龜山區5處、平鎮區1處、楊梅區1處、龍潭區2處，其中以龜山協和磚廠屬於八卦窯種較具保存價值，龜山永基磚廠雖也為八卦窯，但已經嚴重毀損，其他磚窯多為新式隧道窯。

龜山協和磚廠是桃園唯一原貌保存、深具代表性的八卦窯建築，不過8月27日卻發生地主整地過程出動怪手「誤拆」事件，已破壞磚體近5成，文化局獲報後到場，已先依文資法逕列為暫定古蹟。

副市長高安邦說，協和磚廠用地除了涉及文化資產保存問題，也與都市計畫道路用地有關，為兼顧當地居民用路需求及文資保存，市府將透過道路高架化的設計，達成雙贏的目標，也請工務局研議是否有合適地點可以打造具有磚窯歷史文化意象的公園，讓市民對於桃園磚窯產業發展歷史有更深入的了解。