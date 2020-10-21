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影／苑裡往年被列全國最高風險地區 C肝全篩全治展成果

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影
縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣11年前率先全台推動肝炎社區篩檢，迄今已篩檢逾9萬人，不論篩檢、治療比率都居全國之冠，縣衛生局今年持續與肝病防治學術基金會合作，結合醫療院所所辦理苑裡、後龍、大湖及泰安4鄉鎮的免費B、C肝炎及肝癌檢驗，其中苑裡鎮有數個里以往陽性篩檢率高達二、三成，屬全國最高風險地區，近年地方推動篩檢、醫療積極，今年陽性率明顯下降。

苗栗縣衛生局保健科長陳淑珠指出，國民健康署今年9月放寬成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲，全縣共146家醫療院所提供免費B、C肝炎篩檢，提醒鄉親未曾接受肝炎檢查者，可帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療，如發現異常的鄉親不用驚慌，C肝有藥可醫且納入健保給付，治癒率達98%以上，希望鄉親為自身健康把關，肝炎相關問題可洽各衛生所或衛生局037-558520。

縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，邀藝人陳霆現身說法，他說大學時抽血意外驚覺自己是B肝帶原者，回家一問才發現很多親戚都有肝病甚至肝癌，他母親也曾發現過肝腫瘤，經手術治療並定期追蹤、注意飲食，現已82歲，他也因此投身偏鄉防治肝病的公益活動中，盼以自身經驗提醒大家注意。

衛生局今年辦理苑裡、後龍、大湖及泰安4鄉鎮的免費B、C型肝炎及肝癌檢驗，迄今篩檢7千多人，其中陽性個案約占一成，過去苑裡鎮內區有好幾個里篩檢陽性率都高達二、三成，苑裡鎮也因而被行政院「國家C型肝炎旗艦計畫辦公室」列為風險層級最高的鄉鎮，但近2年來地方持續大規模篩檢、推動治療，今年篩檢4300人，C肝陽性463人，陽性率10.77%，應治療200人，現已治療180人，治療率90%。

縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影
縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影
縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影
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縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影
縣府、衛生局、肝基會上午舉辦「肝炎全篩全治」苗栗縣C肝成果發表會，呼籲未曾接受肝炎篩檢者帶健保卡至各院所檢查，早期發現早期治療。記者胡蓬生／攝影

衛生局 肝炎 C肝

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