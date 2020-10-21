300公尺長串聯小牛風箏將升空 苗栗市天空爭奇鬥艷
苗栗2020「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，10月24、25日登場，300公尺長的串聯小牛風箏，還有德國、新加坡等國內外風箏，都將升空爭奇鬥艷，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會代理主席楊喬安等人，今天歡迎民眾來賞玩風箏、品嘗美食。
市公所指出，受到新竹市國際風箏節糖果風箏意外影響，今年糖果風箏會先施放升空，再從空中撒下糖果，有如天降甘霖，確保安全兼顧趣味性。
今年風箏文化暨客家美食節24日、25日在後龍溪河濱公園舉行，邱鎮軍、楊喬安等人今天啟動，邱鎮軍表示，市公所連續10年舉辦，也是唯一客家文化國際性風箏節，以「有壺同享」為主題，透過茶壺風箏起飛，傳遞客家人好客、奉茶「壺（福）氣」，傳遞及分享正面能量。
邱鎮軍說，新冠肺炎疫情影響，國際團隊無法來台表演，活動獲得授權，包括德國的彩色大魚、荷蘭的恐龍，紐西蘭的壁虎、新加坡的蜈蚣風箏都將升空，台灣由亞洲國際風箏聯合會偕同逾15個風箏團隊，聯袂演出「白鶴」箏鬥「黑鷹」的4線特技風箏表演，35公尺章魚、30公尺魟魚等風箏，精采可期。
此外，2天活動有客家美食嘉年華、風動藝術展覽，200元美食消費券兌換限量風箏，打卡限量送造型毛巾狗，另有親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動，24日晚上7點「壺壺生風 鼓舞夜光晚會」安排御鼓坊、海馬樂團、舞工廠等表演，接駁車及資訊可上http://www.miaoli-9kite.com/查詢。
今天啟動儀式前，邱鎮軍還帶同在場人士默哀1分鐘，悼念10月18日病逝的苗栗市民代表會主席邱炳光，邱炳光享壽66歲，奠禮將於10月26日在彰化市老家舉行，下午2點公奠，隨即發引安葬。
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