管線施工頻凸槌造成停水、停電、噪音惹民怨 管不了？

桃園市平鎮工業區山仔頂路段17日因台電公司在道路施工挖破自400毫米口徑自來水管，造成湧光里、湧豐里、湧安里、工業區、湧光路、自由街附近共681戶停水，附近共5918戶減壓供水。市議員黃敬平指出水管距離地面不到20公分，雖然認為施工單位有疏失，但也質疑水公司未按規定深度埋管。

3天後龍潭區中興路（台3乙線）電纜地下化工程，一樣是為了管線開挖道路，施工包商在路中央鋪鐵板，車子經過發出巨響，市議員指吵到「天怒人怨」，好不容易請包商趕工拿掉鐵板，民怨才剛平息，又有民眾反映，挖掘道路埋好管，回填以後路面的碎石有清跟沒清一樣，散落到整條路，下雨天路更滑，已經有機車騎士摔車摩，隨時被經過的車輛捲起來到處噴，真的很嚇人。

徐玉樹感慨當初地方拚命爭取電纜線地下化，好不容易台電答應而且有經費，沒想到開工就碰到施工管理、施工品質不良，工程沒加分就先扣分，更扯的是後來挖斷電線造成停電，「台電包商挖斷電線」真的很諷刺，他強調台電當然要負責監督，但市政府也不能置身事外，管線會報要拿出魄力和作為，好好監督。

市議員黃敬平說，桃園市升格前，全市道路地下管線圖資不到30萬筆，近6年來更新後建立約95萬筆地下管線圖資，他要求市府管挖中心盡速清查，他質疑台電承包商開挖山仔頂平鎮工業區路段的圖資是否核實正確無誤？黃敬平、徐玉樹也認為儘管工業區、省道不歸市政府管轄，但市府態度應該強硬要求減少甚至不能有疏失。

自來水公司二區處說明，被挖破水管位置靠近路口有警示袋，挖開就看得見，埋不深的原因是地下還有其他管線，每次為了在路口埋管，光找空間「都快哭出來」。