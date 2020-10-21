快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管線施工頻凸槌造成停水、停電、噪音惹民怨 管不了？

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮工業區17日自來水管被挖破，直徑400公釐的幹管距離地面不到20公分。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
平鎮工業區17日自來水管被挖破，直徑400公釐的幹管距離地面不到20公分。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

桃園市平鎮工業區山仔頂路段17日因台電公司在道路施工挖破自400毫米口徑自來水管，造成湧光里、湧豐里、湧安里、工業區、湧光路、自由街附近共681戶停水，附近共5918戶減壓供水。市議員黃敬平指出水管距離地面不到20公分，雖然認為施工單位有疏失，但也質疑水公司未按規定深度埋管。

3天後龍潭區中興路（台3乙線）電纜地下化工程，一樣是為了管線開挖道路，施工包商在路中央鋪鐵板，車子經過發出巨響，市議員指吵到「天怒人怨」，好不容易請包商趕工拿掉鐵板，民怨才剛平息，又有民眾反映，挖掘道路埋好管，回填以後路面的碎石有清跟沒清一樣，散落到整條路，下雨天路更滑，已經有機車騎士摔車摩，隨時被經過的車輛捲起來到處噴，真的很嚇人。

徐玉樹感慨當初地方拚命爭取電纜線地下化，好不容易台電答應而且有經費，沒想到開工就碰到施工管理、施工品質不良，工程沒加分就先扣分，更扯的是後來挖斷電線造成停電，「台電包商挖斷電線」真的很諷刺，他強調台電當然要負責監督，但市政府也不能置身事外，管線會報要拿出魄力和作為，好好監督。

市議員黃敬平說，桃園市升格前，全市道路地下管線圖資不到30萬筆，近6年來更新後建立約95萬筆地下管線圖資，他要求市府管挖中心盡速清查，他質疑台電承包商開挖山仔頂平鎮工業區路段的圖資是否核實正確無誤？黃敬平、徐玉樹也認為儘管工業區、省道不歸市政府管轄，但市府態度應該強硬要求減少甚至不能有疏失。

自來水公司二區處說明，被挖破水管位置靠近路口有警示袋，挖開就看得見，埋不深的原因是地下還有其他管線，每次為了在路口埋管，光找空間「都快哭出來」。

市府養工處表示，中興路的路權和深挖許可已經從公路總局暫時移給桃園市政府，最近開始運作，台電在中興路開挖要受市府管理和監督，施工問題會先開改善單，未改善就開罰1萬至10萬元可以連續罰。民眾也可以下載「道路施工影像系統」APP，了解施工進度和現場。

中興路回填後的路面碎石清不乾淨，影響機車行車安全。圖／桃園市議員徐玉樹服務處提供
中興路回填後的路面碎石清不乾淨，影響機車行車安全。圖／桃園市議員徐玉樹服務處提供

台電 機車騎士 停電

延伸閱讀

桃園民代疑停車場作業基金變市長小金庫？市府澄清

疫情影響公部門出國考察 預算刪不刪桃市議員喬不攏

桃下水道工程 14億預算遭擱置

議員點名雨水及汙水下水道工程待加強 14億預算遭擱置

相關新聞

龜山協和磚廠見證產業興衰 桃市列暫定古蹟

桃園磚窯產業發展過去盛極一時，民國60年代曾多達117間磚窯廠，後因機械化、建材需求轉變加上環保意識抬頭，成為夕陽產業。...

影／苑裡往年被列全國最高風險地區 C肝全篩全治展成果

苗栗縣11年前率先全台推動肝炎社區篩檢，迄今已篩檢逾9萬人，不論篩檢、治療比率都居全國之冠，縣衛生局今年持續與肝病防治學...

管線施工頻凸槌造成停水、停電、噪音惹民怨 管不了？

桃園市平鎮工業區山仔頂路段17日因台電公司在道路施工挖破自400毫米口徑自來水管，造成湧光里、湧豐里、湧安里、工業區、湧...

桃園續辦跨年晚會 擬定「無觀眾」備案

新冠肺炎疫情仍未結束，跨年晚會是否能如期舉辦備受關注。桃園市政府將於12月31日在高鐵站前廣場舉行跨年晚會，邀請歌手團體...

1里1取水塔！桃園市盤點2噸抗旱水塔備戰

水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作，由於2015年桃園也發生旱災，...

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

新竹縣竹北市豆子埔溪近年來每到旱季，就因枯水期及生活污水排放，導致鱼群暴斃，近日又再傳出，縣議員陳凱榮獲報後也到場關心，...

冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國...

移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

為關懷新住民在台生活情形，移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車前往桃園市訪視，首站來...

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

新竹市公道五路是竹市往來科學園區要道，一旁還有國道一號交流道，過去沿線人行道路窄、障礙物多、設施破損，經市府向內政部爭取...

新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合...

煙波國際觀光集團線上旅展登場 新竹湖濱館爸媽大推

年度盛事ITF台北國際旅展將在10月底登場，伴隨國旅熱度不減，住宿票券最搶手，為回饋民眾，煙波國際觀光集團即日起至11月...

科學園區千萬回饋金看得到吃不到？龍潭今年零明年20萬

桃園市議員林昭賢為地方爭取新竹科學園區管理局所轄龍潭科學園區回饋地方，昨天下午由立委呂玉玲邀請竹科管理局局長王永壯等人討...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

汐止6千里民回家得穿貨櫃場 議員批「比偏鄉還偏鄉」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。