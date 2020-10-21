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鄭文燦重陽百歲人瑞祝壽 學習心情快樂不看電視養生
今年重陽節前，桃園市長鄭文燦、衛福部次長李麗芬今天下午連袂走訪蘆竹區105歲人瑞魏震木住家，向魏震木祝壽、切蛋糕祝賀重陽節快樂，鄭文燦說，人瑞代表智慧、經驗，魏震木早年務農維生、兼做牛販生意，自己學習武術強身、生活簡單，養生之每天保持快樂心情、不看電視，值得大家參考。
鄭文燦、李麗芬率社會局長鄭貴華、民代、區長多人向蘆竹區 105歲人瑞震木祝壽，李麗芬代表總統府贈送金鎖片，鄭文燦贈送金戒指、2萬元重陽禮金及獎牌，與會者一起高唱台語版生日快樂歌，一起切蛋糕慶生，向魏震木人瑞祝壽、合影，場面溫馨。
百歲人瑞魏震木四代同堂，撫育4男3女，如今子孫40多人，他兒子魏朝旺表示，他父親早年務農為業，兼做牛販生意，養生之道保持身心放鬆，長期喜愛喝白醋及有時喝苦茶油，雖有糖尿病以飲食控制、不吃藥，生活規律。
魏震木雖逾百歲仍耳聰目明，並與鄭文燦聊到早年在牛墟做賣過牛、自己學習武術強身，令在場人士敬佩，鄭文燦說，桃園市百歲人瑞282人，他向幾位人瑞祝壽，人瑞代表智慧、經驗，魏震木阿公的養生之道保持快樂心情、生活簡單、不看電視，值得學習。
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