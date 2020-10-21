水情不佳 新竹飯店商場響應省水更換設備

水情不佳，新竹飯店業者與商場主動響應省水行列，暐順集團更換省水龍頭，遠東巨城購物中心將廢水回收再利用，巨城SOGO調降商場出水量，盼能共渡缺水危機，並響應節水。

暐順集團副董事長林妮穎今天表示，水情吃緊，集團旗下事業體設有雨水回收系統，在營運過程能減少對環境能源的消耗，希望透過節約用水，度過這波水情考驗。

林妮穎說，其中，商辦大樓與商場預計將原水龍頭設備，全面更換為水灑式省水水龍頭，可有效節約30%整體用水量，而暐順麗緻文旅透過調解水龍頭出水壓力，即日起到10月底可節約5%整體用水量。

林妮穎表示，暐順經貿大樓在公共空間安裝150顆省水水龍頭，可省下30%以上的整體用水量。而在暐順麗緻文旅，調節全館洗手台、客房淋浴間、各餐廳洗滌台等，控制水龍頭出水壓力，也暫停12樓三溫暖設施，全面節水。

遠東巨城購物中心則指出，平時已有多項省水措施同步進行，如將生活廢水收集入特殊中水水槽，或將空調系統的排放水，經適當設備控制，回收再利用。另外，也使用省水節水標章的設備。

遠東巨城購物中心說，商場內已設有省水標語，並向顧客、專櫃員工宣導節約用水，共同為節水盡心力。

新竹SOGO表示，目前除調降商場洗手間水龍頭出水，節約用水量，也因近期早晚氣溫下降，室內空調用水隨之減少，預估用水量可減少1至2成，至於後續的節約用水措施，將視後續水情狀況再階段性調整。