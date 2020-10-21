竹市公道五路打造綠蔭走廊 徐國勇：台灣道路典範

新竹市公道五路旁人行道過去老舊破損、動線差，市府重整並設計有自行車道的「綠蔭走廊」，內政部長徐國勇今天表示，公道五路是「台灣道路的典範及門面」。

新竹市公道五路是市區往來科學園區要道，鄰近有國道1號交流道，也是開車民眾抵達竹市必經「門面」，市府重整公道五路旁人行道，並美化鄰近空間，日前正式開放通行，新竹市長林智堅今天陪同徐國勇視察。

「公道五不只是新竹的門面、更是台灣的門面」，徐國勇表示，許多國際大廠設址新竹，外賓下飛機後常直奔竹市，都會路過，他讚許林智堅領團隊爭取經費，打造出這條「典範級」的人行道路。

徐國勇說，在設計上，並設置汽機車停車彎，能讓人車分流，也將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是一條真正「以人為本」的道路。

林智堅表示，公道五路旁人行道，過去沿線人行道路窄且障礙物多，市府爭取改建，打造平整無障礙、植栽豐富、更有自行車道的「綠蔭走廊」。

林智堅說，市府排除1.6公里內50處障礙，如移除消防栓、電線桿、變電箱，也解決管線、標誌牌雜亂現象。此外，在路邊停車格前後方，把人行空間從原來3.6公尺擴為5.5公尺，能形成避車彎，也有空間打造綠廊。

工務處表示，而公道五路是串聯新竹市的東西向交通要道，鄰近科學園區，未來在兒童探索館、國際展演中心完工後，更是東區的重點建設，也將帶來更多人潮，透過營造友善人行空間及景觀，方便民眾行走，也感受城市之美。