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桃園暫續辦跨年晚會 擬定「無觀眾」備案
新冠肺炎疫情仍未結束，跨年晚會是否能如期舉辦備受關注。桃園市政府將於12月31日在高鐵站前廣場舉行跨年晚會，邀請歌手團體接力熱唱，市府觀旅局指出，停辦與否一切依中央流行疫情指揮中心規定，只要要求停辦就立即啟動備案，初步規畫備案將在電視台內演出，沒有現場觀眾，並運用轉播與網路直播放送，與大家跨年同樂。
桃園市政府舉辦跨年晚會行之有年，原本都在桃園藝文特區舉行，因為藝文廣場正在興建圖書館總館，近年移往高鐵站前廣場，由於鄰近高鐵、機場捷運，交通方便，每年都吸引不少民眾到場同歡，一起開心跨年，今年卡司持續邀約，確定有八三夭、動力火車。
市府觀旅局長楊勝評說，桃園舉辦跨年依照「防疫新生活」規範，將落實參與民眾量額溫、戴口罩與勤洗手，若無法戴口罩，則要求要保持安全社交距離，至於停辦與否一切依照中央流行疫情指揮中心規範，目前持續辦理，若被要求停辦就會啟動備案。
楊進一步說明，若被要求停辦不會完全取消，而是會將演唱會場地移往電視內錄製，邀請參與桃園跨年的歌手團體一樣輪番演出，透過轉播與網路直播方式放送，同樣會在跨年當天與電視機前的觀眾倒數同樂。
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