快訊

評／社宅為何需要社區營造？以台北青創計畫為例

北北基等7縣市大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1里1取水塔！桃園市盤點2噸抗旱水塔備戰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個水塔供各里取水，近日完成各區剩餘數量盤點。圖／桃園市政府經發局提供
2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個水塔供各里取水，近日完成各區剩餘數量盤點。圖／桃園市政府經發局提供

水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作，由於2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個2噸水塔供各里取水，近日完成各區盤點，當時採購水塔仍剩餘461個，由於全桃園已增至504個里，原則1里1個取水塔，人口較多設置2個取水塔，全桃園要有655個，經發局將採購補足。

鄭文燦表示，今年是有史以來最缺水的局面，石門水庫不僅露出土地公廟，連酋長石也出來見客，阿姆坪的划船基地也因水位過低無法停靠，另石門水庫已經不再支援新北板新地區，桃園用水改自翡翠水庫調水，苗栗永和山水庫也支援新竹用水，「北水南調、南水北調」進行跨區水源調度。

今天抗旱應變會議上，也由經發局長郭裕信報告各項整備工作進度，郭說，經發局昨天已經邀集轄內12處工業區服務中心及17處廠協會說明中央及市府抗旱應變措施，各工業區目前尚無反映用水困難情形。

另桃園已經要求農水署桃園、石門管理處加強管理埤塘水閘門，都已經上鎖，如有私自取水者，請警察局協助依農田水利法處理；2大管理處也盤點轄管埤塘共584口，不開放農業灌溉，其中1-4號埤塘甚至供水給台水公司的大湳給水廠，鄭文燦說他將安排時間到場訪查。

另鄭文燦也請水務局掌握備用水井地下水、水資源回收中心放流水資訊、請消防局、自來水公司與後備指揮部檢查98輛水箱車現況，民政局與經發局也會同區公所盤點2015年時緊急購置的抗旱水塔數量，並規畫未來各里的取水點，至少1里1處。

民政局長陳靜航說，抗旱水塔不用後由各公所保管存放，桃園區公所約100個水塔目前放在永和市場內，已清點完畢，民政局也完成規畫全桃園504里1里1處取水點及連絡資訊，戶數達2000戶以上里共151里，建議增設第2取水點，總計需要655個抗旱水塔。

郭裕信說，民政局已經協助盤點完成當年的抗旱水塔，由於部分報廢，剩餘461個水塔可用，由於需要655個水塔，經發局將會在水情轉為紅燈前全面補齊。

目前桃竹苗地區已實施二期作物停灌，農業局長郭承泉說，除停灌範圍內的水稻田每公頃補償14萬元外，農委會昨天再公告其他非水稻作物補償標準，包括大豆、甘藷、牧草、木瓜、香蕉、芭樂、火龍果、柑橘、花卉、長短期蔬菜、茶、油茶、仙草等，受理時間為10月21日至10月30日，同時也宣布稻作停灌補償申請期限展延至30日。

2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個水塔供各里取水，近日完成各區剩餘數量盤點。圖／桃園區公所提供
2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個水塔供各里取水，近日完成各區剩餘數量盤點。圖／桃園區公所提供
水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作。記者張裕珍／攝影
水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作。記者張裕珍／攝影

石門水庫 抗旱 鄭文燦

延伸閱讀

國3增設大鶯豐德交流道獲政院核定　預計2026年初完工

「全員桃走中」 桃園25座文化館舍集章可獲文創品還能抽獎

地方施打流感疫苗爆量 鄭文燦早向政院提建言

桃園八德地勢低逢大雨就淹 興豐路排水改善工程今啟用

相關新聞

桃園暫續辦跨年晚會 擬定「無觀眾」備案

新冠肺炎疫情仍未結束，跨年晚會是否能如期舉辦備受關注。桃園市政府將於12月31日在高鐵站前廣場舉行跨年晚會，邀請歌手團體...

1里1取水塔！桃園市盤點2噸抗旱水塔備戰

水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作，由於2015年桃園也發生旱災，...

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

新竹縣竹北市豆子埔溪近年來每到旱季，就因枯水期及生活污水排放，導致鱼群暴斃，近日又再傳出，縣議員陳凱榮獲報後也到場關心，...

冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國...

移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

為關懷新住民在台生活情形，移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車前往桃園市訪視，首站來...

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

新竹市公道五路是竹市往來科學園區要道，一旁還有國道一號交流道，過去沿線人行道路窄、障礙物多、設施破損，經市府向內政部爭取...

新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合...

煙波國際觀光集團線上旅展登場 新竹湖濱館爸媽大推

年度盛事ITF台北國際旅展將在10月底登場，伴隨國旅熱度不減，住宿票券最搶手，為回饋民眾，煙波國際觀光集團即日起至11月...

科學園區千萬回饋金看得到吃不到？龍潭今年零明年20萬

桃園市議員林昭賢為地方爭取新竹科學園區管理局所轄龍潭科學園區回饋地方，昨天下午由立委呂玉玲邀請竹科管理局局長王永壯等人討...

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

苗栗縣政府辦理的變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站廊道展出，其中一幅特優創作以「苗栗國」為題引來議論，退休...

慈濟援建 公館國中迎新校舍

苗栗縣公館國中由慈濟援建的校舍昨天落成，全校4棟校舍重建後有58間新教室，師生及慈濟志工開心「入新屋」；苗栗縣近年共4所...

騎樓整平 竹北、湖口再2處

新竹縣政府2018年推動竹北及湖口地區騎樓改善工程，不僅美化騎樓景觀，更方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們移動，廣獲民眾好評，...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。