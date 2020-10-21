1里1取水塔！桃園市盤點2噸抗旱水塔備戰

水情吃緊，桃園市長鄭文燦今天主持抗旱應變會議，提到未來2個月不會有颱風，持續各項整備工作，由於2015年桃園也發生旱災，當時市府採購600個2噸水塔供各里取水，近日完成各區盤點，當時採購水塔仍剩餘461個，由於全桃園已增至504個里，原則1里1個取水塔，人口較多設置2個取水塔，全桃園要有655個，經發局將採購補足。

鄭文燦表示，今年是有史以來最缺水的局面，石門水庫不僅露出土地公廟，連酋長石也出來見客，阿姆坪的划船基地也因水位過低無法停靠，另石門水庫已經不再支援新北板新地區，桃園用水改自翡翠水庫調水，苗栗永和山水庫也支援新竹用水，「北水南調、南水北調」進行跨區水源調度。

今天抗旱應變會議上，也由經發局長郭裕信報告各項整備工作進度，郭說，經發局昨天已經邀集轄內12處工業區服務中心及17處廠協會說明中央及市府抗旱應變措施，各工業區目前尚無反映用水困難情形。

另桃園已經要求農水署桃園、石門管理處加強管理埤塘水閘門，都已經上鎖，如有私自取水者，請警察局協助依農田水利法處理；2大管理處也盤點轄管埤塘共584口，不開放農業灌溉，其中1-4號埤塘甚至供水給台水公司的大湳給水廠，鄭文燦說他將安排時間到場訪查。

另鄭文燦也請水務局掌握備用水井地下水、水資源回收中心放流水資訊、請消防局、自來水公司與後備指揮部檢查98輛水箱車現況，民政局與經發局也會同區公所盤點2015年時緊急購置的抗旱水塔數量，並規畫未來各里的取水點，至少1里1處。

民政局長陳靜航說，抗旱水塔不用後由各公所保管存放，桃園區公所約100個水塔目前放在永和市場內，已清點完畢，民政局也完成規畫全桃園504里1里1處取水點及連絡資訊，戶數達2000戶以上里共151里，建議增設第2取水點，總計需要655個抗旱水塔。

郭裕信說，民政局已經協助盤點完成當年的抗旱水塔，由於部分報廢，剩餘461個水塔可用，由於需要655個水塔，經發局將會在水情轉為紅燈前全面補齊。