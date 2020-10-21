竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

新竹縣竹北市豆子埔溪近年來每到旱季，就因枯水期及生活污水排放，導致鱼群暴斃，近日又再傳出，縣議員陳凱榮獲報後也到場關心，縣府工務處4天來委外已撈走約2噸死魚。

工務處水利科表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺，以及社崙橋以下300公尺，今年初發現大量死魚，近幾天又有民眾反映出現死魚，從六家到縣治區周邊，自上周六起4天內，已經清運掉約2噸的死魚。

為了不再傳出魚群翻白肚的情形，縣府除了協調農田水利署新竹管理處調節放水、重新啟用翰林橋上游一口舊井外，並在縣政2號橋和義崙橋附近新鑿兩口深井，目前正待驗收，順利的話11月中就能啟用，每口井每天可抽取2000噸的水。未來將參考水利署定期提供的氣象、水情狀況，及豆子埔溪流水是否明顯不足等啟動抽水。

至於有民眾質疑溪水變牛奶色、魚群暴斃，可能是工業廢水偷排所致，縣府環保局則表示，今年4、5月持續抽樣化驗沿線4個可疑處，但都沒有檢驗出重金屬成份，因此乳白色應為生活污水造成。

對此，工務處下水道科解釋，豆子埔溪屬於區域排水水路，專門收集來自路側溝的雨水，但因目前竹北的污水管接管率僅約3成，才讓不少生活污水流入豆子埔溪，為提高竹北的污水接管率，已透過建管措施，讓2012年後建置在污水管區域的房屋，納排至污水下水道，並針對舊有社區加強輔導。