快訊

居檢沒坦承現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
經國國中學生劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人，有感全球暖化，發想將市面上常見的冷凍櫃加裝導流板，達到節電功效，獲金牌。記者陳夢茹／攝影
經國國中學生劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人，有感全球暖化，發想將市面上常見的冷凍櫃加裝導流板，達到節電功效，獲金牌。記者陳夢茹／攝影

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國國中學生劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人，有感全球暖化，發想將市面上常見的冷凍櫃加裝導流板，達到節電功效，獲金牌。

劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人盤點網路公開資料，發現全台便利商店約有1萬1千間門市，且1間門市配有好幾台冷凍櫃，還沒將量販店、大賣場等場所納入，可想而知有多少電力就這樣白白耗費，為此他們著手打造可替冷凍櫃維持冷度的導流板。

邱敬詠表示，開放式冰箱冷氣外流相當浪費電，從去年2019節能科技實作競賽中，就以主題打造「自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置」拿下銅牌，不斷改良後今年代表台灣參加IEYI青少年創客發明展，奪得金牌。

指導老師陳逸群說，改良後自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置為第4代，因主辦單位規定不能開模製作器具，由於木頭好塑形，可達到學生們對形狀幅度的要求，最後導流板選擇用木版製作，只需要裝上導流板，不用改良整台冰箱，效果很好。

「刷新校史記錄！」校長林世倡相當肯定學生的努力，劉恩碩和賴奕寰則拿出實測數據說，加裝一塊木板導流板可以使冷凍櫃冷氣不要外洩，保持整體冷度，平均可替冷凍櫃降溫約2度，希望透過這次得獎讓全世界看到這個作品，大家一起節電，保護地球。

學生梁甄庭以水彩畫「未來時空快遞 Future Express」拿到銅牌，她表示，近期外送平台相當流行，加上近期身受疫情影響，便發想出這幅畫的概念，在未來的世界裡，不用再以人力運送餐點，可以有自動的送餐模式，另外，地球也將還給動物居住，人類則已移居到外太空生活。

桃園市今年9組學生獲獎，4件金牌作品分別是智能磁吸充電器、更安全的創新式跑步機緊急停止偵測裝置、自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置及環保除臭鞋櫃；3件銀牌作品包括重返伊甸園、超音波及紫外線雙重殺菌的蓮蓬頭和The Whale；銅牌作品則有未來時空快遞、半自動感應防割測量膠台。

學生梁甄庭以水彩畫「未來時空快遞 Future Express」拿到銅牌，她表示，近期外送平台相當流行，加上近期身受疫情影響，便發想出這幅畫的概念。記者陳夢茹／攝影
學生梁甄庭以水彩畫「未來時空快遞 Future Express」拿到銅牌，她表示，近期外送平台相當流行，加上近期身受疫情影響，便發想出這幅畫的概念。記者陳夢茹／攝影
作品「自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置」，加裝一塊木板導流板可使冷凍櫃冷氣不要外洩，保持整體冷度，平均可替冷凍櫃降溫約2度。記者陳夢茹／攝影
作品「自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置」，加裝一塊木板導流板可使冷凍櫃冷氣不要外洩，保持整體冷度，平均可替冷凍櫃降溫約2度。記者陳夢茹／攝影

省電 冰箱 發明展

延伸閱讀

元大金落實永續節電有成 省下近百萬國人年均用電量

台船為陽明打造2,800 TEU貨櫃輪 命名為川明輪

台達電 奪新北路燈專案

減廢節能有一套 阿蓮崙港社區獲低碳永續家園銀級認證

相關新聞

冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國...

移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

為關懷新住民在台生活情形，移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車前往桃園市訪視，首站來...

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

新竹市公道五路是竹市往來科學園區要道，一旁還有國道一號交流道，過去沿線人行道路窄、障礙物多、設施破損，經市府向內政部爭取...

新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合...

煙波國際觀光集團線上旅展登場 新竹湖濱館爸媽大推

年度盛事ITF台北國際旅展將在10月底登場，伴隨國旅熱度不減，住宿票券最搶手，為回饋民眾，煙波國際觀光集團即日起至11月...

科學園區千萬回饋金看得到吃不到？龍潭今年零明年20萬

桃園市議員林昭賢為地方爭取新竹科學園區管理局所轄龍潭科學園區回饋地方，昨天下午由立委呂玉玲邀請竹科管理局局長王永壯等人討...

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

苗栗縣政府辦理的變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站廊道展出，其中一幅特優創作以「苗栗國」為題引來議論，退休...

慈濟援建 公館國中迎新校舍

苗栗縣公館國中由慈濟援建的校舍昨天落成，全校4棟校舍重建後有58間新教室，師生及慈濟志工開心「入新屋」；苗栗縣近年共4所...

騎樓整平 竹北、湖口再2處

新竹縣政府2018年推動竹北及湖口地區騎樓改善工程，不僅美化騎樓景觀，更方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們移動，廣獲民眾好評，...

竹市米粉摃丸節 「豬寶盒」開箱

挺台灣豬農！竹市米粉摃丸節本周末登場，市長林智堅表示，為響應台灣從口蹄疫區除名，新竹摃丸節首度邀請肉製品業者參與，讓摃丸...

桃園市明年度總預算 短差137億元

桃園市議會昨天審查明年度總預算，因藍營議員包括治水、債務預算太高等有意見，採取擱置、保留、刪除等動議，藍綠數度爭執，致總...

國土會議草案說明 原住民族要求長久有土地和居住正義

原住民族委員會、桃園市府原住民族行政局、都發局連日到復興區部落說明國土計畫草案，聽取地方意見。原住民要求農業發展區第4類...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。