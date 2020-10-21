冷凍櫃冷氣不外洩 經國國中學生節電發明奪世界金牌

2020 IEYI青少年創客發明展日前公佈成績，桃園市有9組學生表現亮眼，代表台灣奪得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌。經國國中學生劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人，有感全球暖化，發想將市面上常見的冷凍櫃加裝導流板，達到節電功效，獲金牌。

劉恩碩、邱敬詠、賴奕寰3人盤點網路公開資料，發現全台便利商店約有1萬1千間門市，且1間門市配有好幾台冷凍櫃，還沒將量販店、大賣場等場所納入，可想而知有多少電力就這樣白白耗費，為此他們著手打造可替冷凍櫃維持冷度的導流板。

邱敬詠表示，開放式冰箱冷氣外流相當浪費電，從去年2019節能科技實作競賽中，就以主題打造「自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置」拿下銅牌，不斷改良後今年代表台灣參加IEYI青少年創客發明展，奪得金牌。

指導老師陳逸群說，改良後自製創新冷藏展示櫃之節能省電裝置為第4代，因主辦單位規定不能開模製作器具，由於木頭好塑形，可達到學生們對形狀幅度的要求，最後導流板選擇用木版製作，只需要裝上導流板，不用改良整台冰箱，效果很好。

「刷新校史記錄！」校長林世倡相當肯定學生的努力，劉恩碩和賴奕寰則拿出實測數據說，加裝一塊木板導流板可以使冷凍櫃冷氣不要外洩，保持整體冷度，平均可替冷凍櫃降溫約2度，希望透過這次得獎讓全世界看到這個作品，大家一起節電，保護地球。

學生梁甄庭以水彩畫「未來時空快遞 Future Express」拿到銅牌，她表示，近期外送平台相當流行，加上近期身受疫情影響，便發想出這幅畫的概念，在未來的世界裡，不用再以人力運送餐點，可以有自動的送餐模式，另外，地球也將還給動物居住，人類則已移居到外太空生活。