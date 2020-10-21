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移民署關懷新住民NGO團體 中壢「穆斯林文化小學堂」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，前往位在中壢龍岡的穆斯林文化小學堂，體驗穆斯林文化及美食。記者高宇震／攝影
移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，前往位在中壢龍岡的穆斯林文化小學堂，體驗穆斯林文化及美食。記者高宇震／攝影

為關懷新住民在台生活情形，移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車前往桃園市訪視，首站來到移民署第六屆新住民築夢計畫獲選者閃淑娟，開設位在中壢龍岡的「穆斯林文化小學堂」，成為一日學員，體驗穆斯林文化及美食。

閃淑娟二十多年前從緬甸嫁來台灣，為虔誠穆斯林的她，2018年在中壢區龍岡開設「清真合醬菜館閃妹小廚」，經清真認證，獲桃園市金牌好店肯定，店內的醬菜產品更榮獲桃園市十大伴手禮殊榮。在忙碌之餘，閃淑娟也常受邀到學校分享穆斯林文化及美食，因此開啟想讓更多人認識伊斯蘭文化的想法，透過新住民築夢計畫將餐廳後方改造為穆斯林文化小學堂，裡面展示各式伊斯蘭傳統服飾、日用品，也提供學生文化體驗活動、手作課程、舉辦伊斯蘭婚禮及聚會空間。

閃淑娟表示，剛來到台時相當不習慣、想家，所幸受到許多無親無故的台灣人幫助，不論是開店或受邀至學校分享美食，感受到台灣人的善良，也想將自己的文化讓更多人認識。

林興春等人今天也親手製作穆斯林美食腳後跟餅，體驗不一樣的文化饗宴。林興春表示，桃園市新住民共6萬2千多人，居全國第四。新住民及其子女是臺灣新力量，透過今天的訪視，看見了新住民在臺灣這片土地上打拼的活力。

移民署作為新住民在臺灣的娘家，推出多元培力計畫，透過築夢計畫、培力與獎助學金計畫、海外培力計畫、二代國內培育研習營等活動，強化新住民及其子女增能、展能，促進社會參與及厚植國家競爭力，希望能成為「新南向政策」與國際接軌的重要關鍵力量。

移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，前往位在中壢龍岡的穆斯林文化小學堂，體驗穆斯林文化及美食。記者高宇震／攝影
移民署主任秘書林興春今偕同海基會人員，前往位在中壢龍岡的穆斯林文化小學堂，體驗穆斯林文化及美食。記者高宇震／攝影
閃淑娟向來賓介紹伊斯蘭傳統服飾、日用品。記者高宇震／攝影
閃淑娟向來賓介紹伊斯蘭傳統服飾、日用品。記者高宇震／攝影

新住民 穆斯林 移民署

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