竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

新竹市公道五路是竹市往來科學園區要道，一旁還有國道一號交流道，過去沿線人行道路窄、障礙物多、設施破損，經市府向內政部爭取6千多萬元經費改善，重新打造平整無障礙、增加綠地空間的「綠蔭走廊」步道，成功改善整體人行環境。內政部長徐國勇今在市長林智堅陪同下訪視，林智堅感謝中央協助，與地方攜手改善20年老舊步道。

林智堅說，公道五路串聯新竹市東西區，鄰近高速公路交流道、清交大、園區，是繼光復路後台灣第二條科技廊帶，沿線除有科技大廠，往西可通到中油、台肥基地及未來的AIOT產業聚落。但道路周邊人行步道狹窄難行、設施破損，因此爭取中央推出的前瞻基礎建設計畫，投入總經費6199萬元改善道路品質、綠美化植栽、並將纜線地下化。

徐國勇讚許林智堅團隊積極爭取經費，將公道五路人行道打造成「典範級」道路。他說，該人行道設置汽機車停車彎，讓人車分流，並將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是一條真正「以人為本」的道路。

工務處長吳堂安說，市府已打造62公里的人行步道，包括民眾熟悉的三民路隆恩圳、經國路上的綠園道及竹市校園通學步道。