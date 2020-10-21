新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症

新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合作，設立「新竹縣建築諮詢中心」，今天舉行揭牌儀式，明天起將由公會的建築師在縣府駐點服務，提供民眾專業諮詢管道。

縣長楊文科表示，此諮詢中心結合「建管法令諮詢服務處」及「使用管理業務諮詢服務處」，並邀請具有豐富實務經驗及專業知識的新竹縣建築師公會，定時定點服務，提供民眾使用建築使用、管理上等單一窗口問題諮詢，可說是鄰近縣市的創舉。

新竹縣建築師公會理事長林清恕表示，隨著都市發展，人口越來越多、房子也越蓋越多，但民眾碰到建管相關的問題卻無管道可諮詢，只能私下找人詢問，得到不完整甚至錯誤的資訊，為此縣府設置建築諮詢中心，公會也大力支持，歡迎有需要的民眾多加利用。

工務處長林鶴斯表示表示，「建築管理業務精進三部曲」包括「簡政便民」、「公開透明」以及「提升效率」。其中，建造執照行政透明線上查詢系統網站已在4月啟用，讓民眾能隨時隨地查詢掌握申請案件的進度；並將建造執照及雜項執照委由建築師公會協審彌封圖面，避免重複審查圖面時間，進而提高執照核發效率。