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新竹縣建築諮詢中心今揭牌 協助民眾解決相關疑難雜症
新竹縣人口不斷成長，民眾遇到建築相關問題頻率也提高，為此，新竹縣政府推動「建築管理業務精進三部曲」，與新竹縣建築師公會合作，設立「新竹縣建築諮詢中心」，今天舉行揭牌儀式，明天起將由公會的建築師在縣府駐點服務，提供民眾專業諮詢管道。
縣長楊文科表示，此諮詢中心結合「建管法令諮詢服務處」及「使用管理業務諮詢服務處」，並邀請具有豐富實務經驗及專業知識的新竹縣建築師公會，定時定點服務，提供民眾使用建築使用、管理上等單一窗口問題諮詢，可說是鄰近縣市的創舉。
新竹縣建築師公會理事長林清恕表示，隨著都市發展，人口越來越多、房子也越蓋越多，但民眾碰到建管相關的問題卻無管道可諮詢，只能私下找人詢問，得到不完整甚至錯誤的資訊，為此縣府設置建築諮詢中心，公會也大力支持，歡迎有需要的民眾多加利用。
工務處長林鶴斯表示表示，「建築管理業務精進三部曲」包括「簡政便民」、「公開透明」以及「提升效率」。其中，建造執照行政透明線上查詢系統網站已在4月啟用，讓民眾能隨時隨地查詢掌握申請案件的進度；並將建造執照及雜項執照委由建築師公會協審彌封圖面，避免重複審查圖面時間，進而提高執照核發效率。
而諮詢中心服務時間為周一至周五的下午2點到3點30分，將協助解決民眾在申請建築執照時所遭遇的疑難雜症，加強民眾維護建築物公共安全觀念，也減少建築物日後違章建築亂象及違規使用情形，並降低公寓大廈社區居民在使用管理方面的紛爭。
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