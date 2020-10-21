9旬嬤腳麻疼痛險截肢 微創導管通血路

一名90歲老婦因左腳痠麻、疼痛就醫，檢查發現是俗稱「腳中風」的下肢缺血症，經微創導管支架手術打通血管，避免截肢危機。

苗栗市大千綜合醫院今天發表醫療案例指出，90歲謝姓老婦左腳經常感到冰冷、痠麻，腳底更曾感到疼痛無法行走，經電腦斷層檢查，發現她的大腿動脈有嚴重阻塞，為俗稱「腳中風」的下肢缺血症，如延緩醫治出現潰爛、發黑等症狀，嚴重可能必須截肢，因擔心老婦年邁、體力無法負荷，立即進行治療評估。

大千醫院心臟外科主任楊智鈞表示，大腿動脈主要有2條，第1條動脈接續到小腿、第2條到大腿，老婦的第1條動脈幾乎全部塞住，只靠第2條動脈的小血管支援，血流完全不夠用，「如同高速公路塞車，只能改走一般道路，浪費許多時間，因此要做的就是讓高速公路不塞車」。

楊智鈞指出，針對腿部動脈狹窄、阻塞的治療，與心臟血管阻塞類似，以「球囊擴張+支架」導管治療為主，老婦人接受微創導管支架手術後，成功打通血管，並置放專門針對大腿動脈設計的新型專用支架，左腳恢復溫暖，也不再疼痛。

楊智鈞表示，高齡、糖尿病、高血壓、抽菸或曾經有其他動脈疾病的民眾，特別容易好發腿部動脈阻塞症，常有腳痛、腳麻、末梢冰冷等症狀，若出現足部發炎、潰爛、腳趾頭發黑，一定要馬上打通血管，否則截肢風險很高。

他說，只有少部分不適合導管治療的病人，才會開刀做繞道手術。另外，對於超過20公分長段阻塞的腿部動脈，由於多有嚴重鈣化問題，需要與醫師討論合適的治療方式。