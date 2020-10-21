煙波國際觀光集團線上旅展登場 新竹湖濱館爸媽大推

年度盛事ITF台北國際旅展將在10月底登場，伴隨國旅熱度不減，住宿票券最搶手，為回饋民眾，煙波國際觀光集團即日起至11月3日於官網超前開賣，祭出超熱銷集團聯合住宿券單張2199元，煙波也分享新竹館旅遊特色，希望能成功吸引民眾目光。

煙波國際觀光集團指出，爸媽大推的親子飯店「煙波新竹湖濱館」適合帶著學齡前的孩童入住，館內擁有全台最大2300坪室內育樂空間，其中容納充滿異趣及原創性的親子室內樂園卡樂星球及卡樂團隊用心規畫的一系列全日活動。

另外，近期也斥資重金打造全新「地球尋寶主題房」推出獨家尋寶遊戲，搭配溜滑梯、攀岩牆設施，將孩子的玩樂場域延伸至房內，爸媽不用追著孩子跑就可以共同享受與寶貝的甜蜜時光。房內大片落地窗讓和煦光線灑落在空間裡，可讓民眾有感放鬆。