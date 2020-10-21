聽新聞
test
0:00 / 0:00
煙波國際觀光集團線上旅展登場 新竹湖濱館爸媽大推
年度盛事ITF台北國際旅展將在10月底登場，伴隨國旅熱度不減，住宿票券最搶手，為回饋民眾，煙波國際觀光集團即日起至11月3日於官網超前開賣，祭出超熱銷集團聯合住宿券單張2199元，煙波也分享新竹館旅遊特色，希望能成功吸引民眾目光。
煙波國際觀光集團指出，爸媽大推的親子飯店「煙波新竹湖濱館」適合帶著學齡前的孩童入住，館內擁有全台最大2300坪室內育樂空間，其中容納充滿異趣及原創性的親子室內樂園卡樂星球及卡樂團隊用心規畫的一系列全日活動。
另外，近期也斥資重金打造全新「地球尋寶主題房」推出獨家尋寶遊戲，搭配溜滑梯、攀岩牆設施，將孩子的玩樂場域延伸至房內，爸媽不用追著孩子跑就可以共同享受與寶貝的甜蜜時光。房內大片落地窗讓和煦光線灑落在空間裡，可讓民眾有感放鬆。
煙波國際觀光集團2020 ITF線上國際旅展已開跑，提醒民眾從速訂購，留下最美好的旅宿記憶。線上旅展購買詳情請至官網查詢：http://bit.ly/2020itf-lakeshore-com-tw。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言