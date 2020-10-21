桃園醫院帶領600人一同健走 認識桃園埤塘之美

為鼓勵民眾多帶長輩們出外踏青，衛生福利部桃園醫院日前在龍鳳里國道2號天橋下舉行「高齡友善 桃醫有愛」健行園遊會，吸引600多位民眾熱情參與。

桃園醫院表示，該次健走活動場地安排在桃園市轄內相非常漂亮的祥鷺與夜露生態埤塘，更特別邀請多個社區發展協會、基金會、里辦公處的長輩到現場表演，表演活力十足，一點都不輸給年輕人。

「專門替高齡長輩設計！」桃園醫院護理長劉美玲說，希望透過健行活動讓大家發現住家附近埤塘的美，且讓長輩及其家屬了解，往後不用走遠可就近在友善的埤塘步道陪伴長輩運動散步。

劉美玲表示，園遊會活動也讓長輩們回味與家人一起逛市集買東西、吃東西的樂趣，分享不同特色的據點風貌，除了可以拉進鄰里間民眾的情感，也可以讓長輩們從過程中展現自信、獲得生活樂趣。

現場表演熱鬧滾滾，由護國宮老師洪連慶領隊以歡樂弄獅熱鬧開場、中聖里長崔美瑛帶爺爺奶奶表演詩詞吟唱、中山里長王寧政領軍表演長壽森巴與Choco Choco等。