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科學園區千萬回饋金看得到吃不到？龍潭今年零明年20萬
桃園市議員林昭賢為地方爭取新竹科學園區管理局所轄龍潭科學園區回饋地方，昨天下午由立委呂玉玲邀請竹科管理局局長王永壯等人討論回饋事宜，市議會副秘書杜淑卿也代表議長邱奕勝出席，地方里長、校長受邀到場，會中做出多項結論：
1.龍潭科學園區管理處每年清明掃墓期間，同意開放路邊供掃墓民眾停車，2.同意補助周邊學校凌雲國中、德龍國小更新老舊門窗，或有利於營造優質學習環境的設備改善事項，3.對周邊八德里、聖亭里補助建設經費，4.爭取中央增列補助地方建設經費等回饋措施。
協調會在龍潭科學園區舉行，除了呂玉玲、林昭賢、杜淑卿與竹科管理局長王永壯等人協調，龍潭區八德里長葉來旺、聖德里長徐春淼、凌雲國中校長高鈺宸、德龍國小羅玫玲及地方人士代表也到場。
林昭賢表示，竹科管理局說明竹科所轄在不同縣市含龍潭，合計有6個科學園區（不包括竹科），每年編列預算回饋地方，經費補助有一定的項目例如交通、教育等建設，地方提出申請後由管理局審查決定補助金額，不是每一件申請案都能過關。
林昭賢說，竹科觀旅局說明6個科學園區回饋地方的預算合計1000萬元，桃園雖然曾獲得200萬元的補助，但是今年卻是零，因為申請案被否決，明年也不過只有德龍國小的案子過關，補助20萬元，整個回饋補助計畫看起來有標準作業流程，但是以6個園區的產值看，要爭取1000萬元的餅實在太少，而且要提出申請，園區卻不主動回饋地方，比較中油等大廠回饋地方的做法，科學園區有不小的檢討空間。
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