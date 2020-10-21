苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

苗栗縣政府辦理的變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站廊道展出，其中一幅特優創作以「苗栗國」為題引來議論，退休黃姓老師向聯合報系投訴，認為「苗栗國」具負面意識，公部門掛在大眾進出的門面影響觀感，值得商榷。

縣府工商發展處長黃智群回應，變電箱節電彩繪徵圖競賽都聘請美術等相關專業人員評審，呼應節電主題的創作評分，縣府沒有介入，也充分尊重，「苗栗國」的作品，也看不出明顯對苗栗有負面內容，應是見仁見智的看法。

縣府運用節電獎金，今年以「節電生活」為主題辦理變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站「節電創意廊道」展示，並繪製輸出在竹南鎮環市路變電箱，其中一幅「苗栗國」創作，說明指出以苗栗地圖為底，用cyberpunk（賽博龐克）風格製作的控制板，當中有作許多與節電有關的圖像，希望以此方式傳遞節電的訊息。