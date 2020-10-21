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苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站西站「節電創意廊道」，展出苗栗縣政府變電箱節電彩繪徵圖競賽得獎作品。記者范榮達／攝影
苗栗火車站西站「節電創意廊道」，展出苗栗縣政府變電箱節電彩繪徵圖競賽得獎作品。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府辦理的變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站廊道展出，其中一幅特優創作以「苗栗國」為題引來議論，退休黃姓老師向聯合報系投訴，認為「苗栗國」具負面意識，公部門掛在大眾進出的門面影響觀感，值得商榷。

縣府工商發展處長黃智群回應，變電箱節電彩繪徵圖競賽都聘請美術等相關專業人員評審，呼應節電主題的創作評分，縣府沒有介入，也充分尊重，「苗栗國」的作品，也看不出明顯對苗栗有負面內容，應是見仁見智的看法。

縣府運用節電獎金，今年以「節電生活」為主題辦理變電箱節電彩繪徵圖競賽，得獎作品在苗栗火車站西站「節電創意廊道」展示，並繪製輸出在竹南鎮環市路變電箱，其中一幅「苗栗國」創作，說明指出以苗栗地圖為底，用cyberpunk（賽博龐克）風格製作的控制板，當中有作許多與節電有關的圖像，希望以此方式傳遞節電的訊息。

黃姓退休老師向聯合報系投訴說，「苗栗國」的名詞經常用在嘲諷苗栗，具有負面意識，對苗栗不友善，縣府現在卻掛在門面的火車站展示，影響苗栗觀感及形象，他數次向縣府反映，希望「苗栗國」可以下架，避免爭議及聯想，但都沒有下文。

苗栗縣政府變電箱節電彩繪徵圖競賽得獎作品在苗栗火車站西站走廊展示，得獎作品「苗栗國」引發討論。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府變電箱節電彩繪徵圖競賽得獎作品在苗栗火車站西站走廊展示，得獎作品「苗栗國」引發討論。記者范榮達／攝影

節電 火車站

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