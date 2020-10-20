「全員桃走中」 桃園25座文化館舍集章可獲文創品還能抽獎

桃園哪裡好玩？桃園市政府近年大力推動歷史建築修復再利用計畫，目前已擁有30座以上城市故事館，文化局規畫「全員桃走中」系列活動，從今天起至110年2月21日，民眾只要到25座指定文化館舍參加數位集章，可以獲得小禮物還能抽獎。知名旅遊說書人謝哲青也現身響應活動起跑記者會。

桃園市長鄭文燦表示，桃園從升格後，積極盤點轄內歷史建築，推動修復再利用計畫，除了可以活化歷史建築，還能打造新的打造嶄新的文化旅遊景點。

鄭文燦舉例，如舊桃園分局活化後成為新住民文化會館，馬祖新村活化後則結合新的文創聚落、電影院、兒童美術教育基地等特色，桃園車站周邊舊倉庫則改造成為軌道願景館，讓每座故事館皆擁有不同的特色及氛圍。

文化局首度推出「文化走讀ONLINE」與「館舍數位集章」兩大活動，其中文化走讀串聯桃園及中壢7座故事館群，民眾掃描館舍QRcode，完成解謎任務後可兌換親子防疫套組等獎品。

文化局精選出25座文化館舍，邀請民眾親自造訪、掃描活動QRcode，同時開啟手機GPS定位，可獲得1個數位章，集滿5點可獲得限量文創磁鐵組，集滿10點可領取磁鐵和木片手作模型；此外，109年12月20日前集滿10個數位章還有早鳥獎，有機會抽平板電腦與折疊腳踏車等大獎。