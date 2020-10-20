竹縣北埔鄉計畫增建綜合行政中心 避開老街交通動線問題
新竹縣北埔鄉公所廳舍已使用超過40年，甚至被鑑定為危老建物，鄉公所為了顧及辦公空間利用及改善使用安全，已計畫在埔中段，即北埔街區西側、北埔國中旁的機關用地，興建集合公所、警消機關、戶政等的綜合行政中心，避開老街造成的交通動線問題，也能解決辦公空間需求。
目前北埔各行政機關幾乎圍繞在北埔老街周遭，民眾洽公停車十分不便，尤其老街假日實施車輛管制。過去北埔鄉公所就已評估過都市計畫，將北埔所需機關用地畫為東西兩側，但埔中段機關用地已20年未徵收利用。
鄉長莊明增考量北埔假日觀光人潮日益增長，對於警消緊急出勤任務十分不便，尤其公所所在廳舍老舊，對人員辦公可能有威脅，正著手進行新建廳舍規畫，並將警消機關進行遷移，以解決出勤車輛動線，同時也能提供在地民眾洽公停車空間利用。
據悉，公所已委託第三方顧問評估，其中興建綜合行政中心約需5億經費，另徵收埔中段土地約需1億元，未來綜合行政中心建成後，能將公事單位向西遷移，避開老街發展，目前正積極向縣府提出相關評估計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言