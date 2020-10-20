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竹縣北埔鄉計畫增建綜合行政中心 避開老街交通動線問題

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹北埔鄉公所廳舍已使用超過40年，甚至被鑑定為危老建物，鄉公所為了顧及辦公空間利用及改善使用安全，已計畫在埔中段，即北埔街區西側、北埔國中旁的機關用地，興建集合公所、警消機關、戶政等的綜合行政中心，避開老街造成的交通動線問題，也能解決辦公空間需求。

目前北埔各行政機關幾乎圍繞在北埔老街周遭，民眾洽公停車十分不便，尤其老街假日實施車輛管制。過去北埔鄉公所就已評估過都市計畫，將北埔所需機關用地畫為東西兩側，但埔中段機關用地已20年未徵收利用。

鄉長莊明增考量北埔假日觀光人潮日益增長，對於警消緊急出勤任務十分不便，尤其公所所在廳舍老舊，對人員辦公可能有威脅，正著手進行新建廳舍規畫，並將警消機關進行遷移，以解決出勤車輛動線，同時也能提供在地民眾洽公停車空間利用。

據悉，公所已委託第三方顧問評估，其中興建綜合行政中心約需5億經費，另徵收埔中段土地約需1億元，未來綜合行政中心建成後，能將公事單位向西遷移，避開老街發展，目前正積極向縣府提出相關評估計畫。

北埔 老街 新竹

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