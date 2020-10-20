桃園綠捷施工釀機車停等危機 捷工局：3天內改善
桃園市蘆竹區南崁地區正在綠線捷運工程施工，形成南崁路2段車道變窄，尤其南崁路2段、八股路口的機車停等區，亦因綠捷施工車道縮減，機車每每停等左轉面臨逼車險象環生。市政府捷運工程局下午表示，該處機車停等區因車道縮減，確實造成用路人安全疑慮，已要求包商將機車停等區改設在人行道，限3天內完成。
民眾指出，綠線捷運正在蘆竹南崁路2段施工，車道變窄，位於八股路口的機車停等區，太過於接近車道，八股路左轉大園方向，尤其大型車輛經過逼近機車停等區險象環生，有人甚至險些被大車擦撞，十分危險。
捷運局表示，蘆竹南崁路2段、八股路口，本月初進行路面刨鋪標線，因為圍籬畫設，造成車道縮減，在車道畫設的機車停等區，造成用路人安全疑慮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言