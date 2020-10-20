桃園綠捷施工釀機車停等危機 捷工局：3天內改善

桃園市蘆竹區南崁地區正在綠線捷運工程施工，形成南崁路2段車道變窄，尤其南崁路2段、八股路口的機車停等區，亦因綠捷施工車道縮減，機車每每停等左轉面臨逼車險象環生。市政府捷運工程局下午表示，該處機車停等區因車道縮減，確實造成用路人安全疑慮，已要求包商將機車停等區改設在人行道，限3天內完成。

民眾指出，綠線捷運正在蘆竹南崁路2段施工，車道變窄，位於八股路口的機車停等區，太過於接近車道，八股路左轉大園方向，尤其大型車輛經過逼近機車停等區險象環生，有人甚至險些被大車擦撞，十分危險。