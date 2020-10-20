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桃園八德地勢低逢大雨就淹 興豐路排水改善工程今啟用

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用，圖為明渠段完工照。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用，圖為明渠段完工照。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市八德區因地勢低窪，許多區域逢大雨必淹水，為改善東門溪流域淹水問題，桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用。

市長鄭文燦表示，八德區過去的排水系統是以茄苳溪及東門溪為主，懷德街旁渠道屬於東門溪流域集水區範圍，由於上游地區的2大灌溉系統水路複雜，遇到豪雨常造成僑興新村、懷德街及興豐路一帶淹水。

鄭文燦說，桃園升格後推動東門溪上游治水計畫，105年起規畫中上游減洪、截流及拓寬浚深等整治工程，並完成「化兵學校截流工程」及「員樹林支渠新設管制水門」，將員樹林支渠水量截流至大漢溪，減緩東門溪流量的負擔。

興豐路排水改善工程全長總計2.6公里，工程總經費1.2億，其中內政部營建署補助8400萬元、市府自籌3600萬元，工程用地由國防部軍備局無償提供。工程108年3月19日開工，109年8月31日完工，今天啟用。

市府水務局解釋，興豐路排水改善工程將員樹林支渠水量截流至大漢溪，改善八德區興豐路與懷德街口渠道束縮、側溝斷面過小，包括新建截流箱涵1100公尺、土牛溝改建1500公尺，以及國防大學滯洪池改善，增加滯洪量約2.2萬立方公尺。

除東門溪流域滯洪池及雨水下水道相關工程外，八德區現在還有5處滯洪池工程正在進行，分別為樹仁三街、大湳、員73A、員74B及鳯鳴滯洪池，另外，舊大湳圳排水改善工程預計11月就能啟用完工啟用，將得以大幅改善八德地區地勢低窪時常淹水的問題。

桃園市八德區因地勢低窪，許多區域逢大雨必淹水，為改善東門溪流域淹水問題，桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區因地勢低窪，許多區域逢大雨必淹水，為改善東門溪流域淹水問題，桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用，圖為施工前照片。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用，圖為施工前照片。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市八德區因地勢低窪，許多區域逢大雨必淹水，為改善東門溪流域淹水問題，桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區因地勢低窪，許多區域逢大雨必淹水，為改善東門溪流域淹水問題，桃園市政府以總經費1.2億，建置全長2.6公里的興豐路排水改善工程，今天完工啟用。記者陳夢茹／攝影

滯洪池 淹水 鄭文燦

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