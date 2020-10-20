桃園市110年度預算創新高 二三讀通過1377億8千萬元

桃園市110年度總預算歲出編列1386億7700萬元餘元再創新高，今天二三讀會前黨團協商折衝多時，下午近2點才拍板歲出刪減約9億元，審定數1377億8千萬元，刪除率0.6％。

公務預算指定刪減數1.47億餘元，其餘7.5億餘元授權市府自行調整，其中指定刪減最大筆是水務局河川維護經費被刪2943萬餘元，資科局桃園市免費無線網路也被砍1000萬元。市長鄭文燦說，尊重議會審查權，市府會調整不影響行政運作。

鄭文燦強調，桃園資本門支出近3成是六都最高，代表桃園建設是萬箭齊發，未來也將持續爭取中央公平的財政分配。

議會按往例在二三讀會議前先進行黨團內部協商，表訂今天早上11點開會，未料今天延到下午1點50分才正式開會。民進黨團總召陳治文坦言議員把關預算是職責，預算審查需要充分溝通，花了一些時間；無黨團結聯盟總召李家興說坦言，今年往返協商「11趟」才搞定，國民黨團最多曾匡列要市府刪除14億元預算，但恐影響市府運作。

國民黨團執行長徐玉樹說，中央統籌分配稅款及補助款少，黨團議員普遍認為市府未盡力開源，部分活動預算花用也備受質疑，且歲入編列平均地權基金76億元審查時也有瑕疵，經協商議員各有堅持不斷折衝，最後基於疫情考量決定刪減9億元，但仍希望市府檢視預算項目是否合宜，並應多向中央爭取預算補助。

明年度預算經二三讀拍板，歲入預算數1249億元7700萬元、刪減9億元，審定數1240億元7000萬元；歲出1386億元7700萬元、刪減8億9700億元，審定數1377億8千萬元；附屬單位支出刪減2916萬6千元、固定資產建設擴充改良刪除500萬元。

其中，客家事務局歲出多項預算都被刪減，金額超過千萬元，包含鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區與乙未戰役紀念公園營運都被各刪200萬元，另海螺文化園區預計年底完工，營運管理費用500萬元本要刪減300萬元，新屋區議員邱佳亮為地方建設發聲強調該園區將會是未來打卡亮點，「拜託讓它好好營運」，最後救回未刪除。

而在指定刪減數1.47億餘元當中，水務局1筆河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費1億5萬元，被砍了2943萬6千元，約打7折，水務局長劉振宇說，若遇河川維護整修符合災前準備需求，可向市府財政局申請運用災害準備金，彌補此預算刪減不足部分，強調桃園市河川整修維護不受影響。

另，桃園市資科局推動無線上網服務編列2千萬元，也被砍了1千萬元，市府資科局長陳崗熒說，市府提供iTaoyuan愛桃園免費無線上網，主要在公有場館、公車站等公有場域布設，經分析使用者多為手機無網路吃到飽者，預算刪減被砍半確實會受影響，將調整使用率低的熱點，以不會影響既有服務為主。