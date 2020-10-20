快訊

小七龍頭不保！股價兩度被全家反超 統一超商怎麼了？

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

桃園市110年度預算創新高 二三讀通過1377億8千萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市110年度總預算歲出編列1386億7700萬元餘元再創新高，今天二三讀會前黨團協商折衝多時，下午近2點才拍板歲出刪減約9億元，審定數1377億8千萬元。記者張裕珍／攝影
桃園市110年度總預算歲出編列1386億7700萬元餘元再創新高，今天二三讀會前黨團協商折衝多時，下午近2點才拍板歲出刪減約9億元，審定數1377億8千萬元。記者張裕珍／攝影

桃園市110年度總預算歲出編列1386億7700萬元餘元再創新高，今天二三讀會前黨團協商折衝多時，下午近2點才拍板歲出刪減約9億元，審定數1377億8千萬元，刪除率0.6％。

公務預算指定刪減數1.47億餘元，其餘7.5億餘元授權市府自行調整，其中指定刪減最大筆是水務局河川維護經費被刪2943萬餘元，資科局桃園市免費無線網路也被砍1000萬元。市長鄭文燦說，尊重議會審查權，市府會調整不影響行政運作。

鄭文燦強調，桃園資本門支出近3成是六都最高，代表桃園建設是萬箭齊發，未來也將持續爭取中央公平的財政分配。

議會按往例在二三讀會議前先進行黨團內部協商，表訂今天早上11點開會，未料今天延到下午1點50分才正式開會。民進黨團總召陳治文坦言議員把關預算是職責，預算審查需要充分溝通，花了一些時間；無黨團結聯盟總召李家興說坦言，今年往返協商「11趟」才搞定，國民黨團最多曾匡列要市府刪除14億元預算，但恐影響市府運作。

國民黨團執行長徐玉樹說，中央統籌分配稅款及補助款少，黨團議員普遍認為市府未盡力開源，部分活動預算花用也備受質疑，且歲入編列平均地權基金76億元審查時也有瑕疵，經協商議員各有堅持不斷折衝，最後基於疫情考量決定刪減9億元，但仍希望市府檢視預算項目是否合宜，並應多向中央爭取預算補助。

明年度預算經二三讀拍板，歲入預算數1249億元7700萬元、刪減9億元，審定數1240億元7000萬元；歲出1386億元7700萬元、刪減8億9700億元，審定數1377億8千萬元；附屬單位支出刪減2916萬6千元、固定資產建設擴充改良刪除500萬元。

其中，客家事務局歲出多項預算都被刪減，金額超過千萬元，包含鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區與乙未戰役紀念公園營運都被各刪200萬元，另海螺文化園區預計年底完工，營運管理費用500萬元本要刪減300萬元，新屋區議員邱佳亮為地方建設發聲強調該園區將會是未來打卡亮點，「拜託讓它好好營運」，最後救回未刪除。

而在指定刪減數1.47億餘元當中，水務局1筆河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費1億5萬元，被砍了2943萬6千元，約打7折，水務局長劉振宇說，若遇河川維護整修符合災前準備需求，可向市府財政局申請運用災害準備金，彌補此預算刪減不足部分，強調桃園市河川整修維護不受影響。

另，桃園市資科局推動無線上網服務編列2千萬元，也被砍了1千萬元，市府資科局長陳崗熒說，市府提供iTaoyuan愛桃園免費無線上網，主要在公有場館、公車站等公有場域布設，經分析使用者多為手機無網路吃到飽者，預算刪減被砍半確實會受影響，將調整使用率低的熱點，以不會影響既有服務為主。

市長鄭文燦今天出席審查明年度總預算二三讀會，會後表示尊重議會審查權，市府會調整不影響行政運作。
市長鄭文燦今天出席審查明年度總預算二三讀會，會後表示尊重議會審查權，市府會調整不影響行政運作。

鄭文燦 國民黨 修復

延伸閱讀

新北吸笑氣人數多3.5倍 議員批輸給鄭文燦、柯文哲

豐富長者退休生活 桃園樂活重陽節系列活動為期2個月

2024總統大選候選人呼之欲出？媒體人：鄭侯之戰9成成定局

桃園水情拉警報 今早舉行抗旱應變會議

相關新聞

桃園新創日 27日為50組團隊找投資人

桃園市政府青年事務局、社會企業中心、中央大學27日舉辦「桃園新創日」，展現桃園創業能量。今年結合經濟部、國發會、科技部、...

桃園市民來竹縣買1000元貢丸 抽中5.6萬元機車大獎

為振興觀光，新竹縣政府串連縣內各大商圈店家及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業約300家業者，推出振興券超值組合好康優惠...

27、28日清潔隊辦教育訓練 新竹市暫停收運垃圾

10月25日是「清潔隊員節」，為讓清潔隊員體認工作使命，同時提升清潔隊員工作知能與強化為民服務觀念，新竹市環保局於27、...

影／竹市米粉摃丸節周末登場 林智堅開箱限定豬寶盒

挺台灣豬農！一年一度新竹市米粉摃丸節本周末即將在新竹市228公園及南勢青南宮登場。市長林智堅說，為響應台灣從口蹄疫區除名...

2020遠東馬拉松24日開跑 新埔鎮部分路段實施交管

2020年第12屆遠東新世紀經典馬拉松賽將在24日周六登場，活動將從早上6點至下午2點，預計有超過2600人參加，新埔警...

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

2020南庄山水節及路跑活動24、25日即將在南庄鄉公有停車場擧辦，苗栗縣政府及南庄鄉農會歡迎全國遊客踴躍參與，暢遊南庄...

苗市代會主席 邱炳光病逝

苗栗市民代表會主席邱炳光，前天晚間因病在彰化市老家安詳過世，享壽67歲，他與父親前苗栗市長邱源忠、胞兄前苗栗市長邱炳坤，...

竹蓮人行地下道 花千萬整建

新竹市竹蓮人行地下道是來往新竹火車站前後站要道，因照明、排水不良、牆面滲水且設備老舊，市府將整建，地下道全線將改為LED...

藻礁類聽證會喊停 環團怒「拍桌」

今年6月4日，蔡英文總統開啟桃園市觀音藻礁保育溝通平台，之後溝通會議無交集，當時農委會主委陳吉仲攬責承諾要在最短時間召開...

航班大減 桃機噪音回饋金少3億

受新冠肺炎疫情影響，今年以來桃園機場航班起降數銳減，波及機場噪音防制費及機場回饋金提撥，桃園市環保局統計較去年同期減少約...

豐富長者退休生活 桃園樂活重陽節系列活動為期2個月

為讓長者生活更多元、更健康，桃園舉辦系列樂活重陽節活動， 桃園市長鄭文燦今天出席銀髮族繪畫書法作品聯展開幕暨說故事比賽、...

兒童城市新竹市 寶寶抓周明日起開放報名

新竹市生育率高，幼兒人口多，市府將於10月31日在香山區親子館舉辦「2020幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」，邀請爸媽與小...

熱門新聞

影／蔥價下跌請工採收不划算 農民上網公告免費送人吃

2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

違規男女生要親親、牽手繞教室？學童惡夢不敢返校領獎

疑似腦中風 高市議員江瑞鴻送醫治療

捕獲野生梁靜茹、曾之喬 基隆海派光雕展星光熠熠驚豔

影／南庄山水節邁入第20年 24、25日邀您來做客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。